МО КНР пообещали США устроить «ад» в случае вмешательства в Тайвань

Фото: IStock/Tomas Ragina
Соединенные Штаты, угрожающие «адом беспилотников» в проливе Тайваня должны сами приготовиться к аду. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
«Тайвань принадлежит Китаю, и Китай не потерпит раскола», — заявил он.
Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США пообещал в случае нападения Китая на Тайвань устроить в Тайваньском проливе «сцену из ада с беспилотниками». План предусматривает массовое использование беспилотных летательных аппаратов, катеров и подводных систем.
У Цянь назвал «невменяемым» поведение тех, кто готов на все чтобы сдержать Китай при помощи Тайваня.
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Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США пообещал в случае нападения Китая на Тайвань устроить в Тайваньском проливе «сцену из ада с беспилотниками». План предусматривает массовое использование беспилотных летательных аппаратов, катеров и подводных систем.
У Цянь назвал «невменяемым» поведение тех, кто готов на все чтобы сдержать Китай при помощи Тайваня.
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Олег Дикий