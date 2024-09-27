Китай призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, выводу израильских войск из сектора Газа и установлению суверенитета Ливана после авиаудара Израиля по Бейруту. Его высказывания цитирует РИА Новости.
«Прежде всего, война и конфликт не должны продолжаться. Полноценное прекращение огня должно быть немедленно достигнуто», – заявил Ван И на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.
Он также призвал к выводу израильских войск из сектора Газа, назвал текущую ситуацию в Ливане тревожной и призвал обеспечить суверенитет страны и защитить ливанское население.
Ранее стало известно, что одной из возможных целей атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Бейрут мог быть генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также объявил, что израильские войска совершили масштабную атаку на главный военный командный центр «Хезболлы» в Бейруте.
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Александр Климов