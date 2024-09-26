Китай выразил готовность отправить Украине гумпомощь

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Китай готов предоставить Украине новую партию гуманитарной помощи в соответствии с её нуждами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам китайского министра, Пекин уделяет особое внимание предоставлению гуманитарной помощи Киеву. На сегодняшний день было отправлено уже четыре партии. Китай готов к дополнительным поставкам помощи в соответствии с потребностями Украины.
Также Ван И выразил надежду на то, что Киев продолжит обеспечивать безопасность граждан Китая и китайских учреждений, которые находятся в стране.
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Анастасия Чинкова