В Китае отреагировали на обвинения в свой адрес по украинскому кризису

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Обвиняющие Китай в контексте украинского кризиса на самом деле руководствуются скрытыми мотивами. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В среду министр провёл встречу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которой была затронута проблема украинского кризиса.
Ван И отметил, что власти Китая всегда старались придерживаться объективной и справедливой позиции по данному вопросу, стремясь охладить ситуацию. В дальнейшем Пекин намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.
По словам главы МИД, есть люди, которые осуждают Китай в рамках украинского кризиса. Так вот они руководствуются скрытыми мотивами, пытаясь переложить всю ответственность на Пекин.
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Ван И отметил, что власти Китая всегда старались придерживаться объективной и справедливой позиции по данному вопросу, стремясь охладить ситуацию. В дальнейшем Пекин намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.
По словам главы МИД, есть люди, которые осуждают Китай в рамках украинского кризиса. Так вот они руководствуются скрытыми мотивами, пытаясь переложить всю ответственность на Пекин.
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Анастасия Чинкова