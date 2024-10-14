Китай призвал остановить насилие в Газе

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Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем, во время которого заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться, а насилие в ответ на насилие ни к чему не приведет. Его слова приводит МИД КНР. Ван И также подчеркнул, что жизни людей любого происхождения одинаково ценны.
«Жизни всех людей одинаково ценны, независимо от того, из какой они страны и какой расы. Гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться. Насилие в ответ на насилие не может действительно решить обоснованные опасения всех сторон», — отметил он.Глава китайского МИД также подчеркнул, что палестинская проблема — основная на Ближнем Востоке, о чем говорит развитие конфликта в секторе Газа. Решением, по его мнению, будет являться принцип «два государства для двух народов», который поможет прийти к миру, стабильности и безопасности.
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