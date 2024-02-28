«Зловещее зрелище»: Медведев прокомментировал заявление Макрона о России

Фото: сайт Кремля
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные политики каждый день демонстрируют «трупное разложение мозгов». Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить европейские войска на Украину.
Медведев отметил, что лидеры западных стран в дату начала спецоперации совершили «театральные визиты» на Украину, чтобы отвлечь своих граждан от имеющихся проблем в собственных странах. По его словам, это забавное, но зловещее зрелище.
Таким образом он считает, что примеры «трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день».
Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.
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«Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные двести лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России», — пишет Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.
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Элина Позднякова