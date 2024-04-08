Радио1
Главная / Новости / Политика/ МИД Китая ответил на угрозы США за помощь России

МИД Китая ответил на угрозы США за помощь России

МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять хорошие отношения России и Китая
08 апреля 2024, 12:16
Фото: iStock/Albert_Karimov

Фото: iStock/Albert_Karimov

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России, потребовала не очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.
Ранее, в ходе пресс-конференции в Париже, Йеллен пригрозила серьёзными последствиями компаниям, в том числе китайским, в случае оказания материальной поддержки России в украинском конфликте.

Мао Нин, в свою очередь, подчеркнула, что Китай всегда осуществлял контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законодательством и нормативными актами. Поэтому другим странам не следует очернять отношения России и КНР и оказывать на них влияние.



Также она подчеркнула, что власти Китая продолжат поддерживать связи со своими коллегами из России и Украины по вопросам конфликта.

Читайте также:

«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса

Глава МИД Лавров прибыл в Китай

В Китае заявили о готовности сотрудничать с Германией для мира на Украине
#китай
#россия
#сша
#украина
#отношения
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заслушал доклад главы МЧС о паводках и дал поручение
Путин заслушал доклад главы МЧС о паводках и поручил создать спецкомиссию
08 апреля 2024, 12:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о паводках в российских регионах. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По итогам доклада Путин поручил создать специальную правительственную комиссию, которую возглавит сам Куренков.

Также Путин получил доклады от глав Оренбургской, Курганской и Тюменских областей, территории которых оказались затоплены. Также о своих результатах отчитались главы профильных ведомств, помогающие жителям этих регионов.

По последним данным, от паводков сильнее всего пострадала Оренбургская область, в которой был введён режим ЧС федерального характера.

Читайте также:

Жителей ещё одного оренбургского города эвакуируют из-за паводков

В Оренбургской области сообщили о более 10 тысячах затопленных домов

Люди час провели в ледяной воде из-за пьяного водителя лодки — видео
#владимир путин
#мчс
#паводок
#комиссия
#поручение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Про наркотики забыли»: Захарова отреагировала на очередные требования Киева
Захарова высмеяла заявление Киева о плане получить оружие прежде членства в НАТО
08 апреля 2024, 12:16

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения украинского посла Боднара о том, что Киев якобы не настаивает на членстве в НАТО. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.
Захарова написала о том, что в список украинских требований Боднар забыл добавить наркотики.

Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Боднар отметил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.

По его словам, данный вопрос, в котором, по его мнению, нет ничего нового, можно обсудить после завершения конфликта.

Напомним, ранее источник The New York Times сообщил, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Отмечается, что против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.

Читайте также:

Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции

В США заявили, что лидеры НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс

«Фильм о ядерном апокалипсисе»: Маск о вступлении Украины в НАТО
#наркотики
#украина
#страны
#посол
#нато
#захарова
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции
Посол Украины в Турции: Киев не настаивает на членстве в НАТО
08 апреля 2024, 11:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Боднар отметил, что данный вопрос, в котором, по его мнению, нет ничего нового, можно обсудить после завершения конфликта. Посол подчеркнул, что Украина намерена выяснить конкретную дату и условия для вступления страны в Североатлантический альянс на саммите лидеров блока в Вашингтоне.

Боднар добавил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.

Ранее источник The New York Times сообщил, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Отмечается, что против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.

Читайте также:

«Фильм о ядерном апокалипсисе»: Маск о вступлении Украины в НАТО

В США заявили, что лидеры НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс

«Закатили глаза»: Ряд стран НАТО недовольны идеей создания нового фонда помощи Украине
#сша
#оружие
#украина
#посол
#нато
#маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил выделить средства на строительство ВСМ Москва — Петербург
Путин поручил выделить из ФНД 300 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург
08 апреля 2024, 10:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из Фонда национального благосостояния не менее 300 миллиардов рублей для строительства выскоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что указанная сумма будет выделена в 2025 году. Она будет затрачена на предоставление кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, которые необходимы для реализации данного проекта.

Срок выполнения поручения - 1 июля 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначен ответственным за реализацию указания президента.

Читайте также:

Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах

Путин высказался насчет моста на Сахалин

Путин призвал повышать производительность труда в России
#владимир путин
#поручение
#строительство
#железная дорога
#москва
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»
08 апреля 2024, 09:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Западным средствам массовой информации были даны указания молчать о количестве жертв теракта и истинных масштабах трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает МИД РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что цель таких действий заключается в том, чтобы отвлечь общественность от настоящих организаторов террористической атаки. В МИД подчеркнули, что редакции ведущих западных СМИ не допускают демонстрации сочувствия и гуманизма к трагедии. По информации ​дипведомства, это показывает особый цинизм со стороны Запада.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров западных государств в соучастии в теракте в «Крокус сити холле».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

В МИД РФ рассказали, что будет со зданием посольства Украины в Москве

Медведев обвинил западных лидеров в соучастии в теракте в «Крокусе»

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили украинский аэродром Долгинцево
#дмитрий медведев
#сми
#мид рф
#крокус сити холл
#теракт
#преступление
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ рассказали, что будет со зданием посольства Украины в Москве
Дипломат Полищук: РФ оставит в неприкосновенности посольство Украины в Москве
08 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/vlad_karavaev

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок. Об этом сообщает ТАСС.
Полищук пояснил, что расторжение данного договора не оказывает влияние на неприкосновенность самого здания посольства, которое остается в украинской собственности. При этом, по словам дипломата, согласно Венской конвенции, страна пребывания должна даже в ситуации вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом.

Полищук отметил, что эти требования относятся к собственности российского посольства на Украине.

Напомним, 10 февраля 2024 года стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.

Читайте также:

МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины

Украина лишилась здания своего посольства в Москве

МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток дестабилизации в районе ЗАЭС
#договор
#рф
#украина
#посольство
#мид рф
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хочет взять с собой»: В США отказались поддерживать французские войска на Украине
Бывший разведчик Риттер заявил, что США не поддержат ввод контингента на Украину
08 апреля 2024, 06:50

Фото: istock / e-crow

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в ходе интервью журналисту Гарланду Никсону прокомментировал встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Риттер выразил сомнения в вопросе поддержки ввода европейского контингента на Украину со стороны США. Об этом пишет РИА Новости.
«Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один», — высказался бывший разведчик.
Он также допустил, что Государственный департамент мог передать такое же послание другим странам Европы, которых Макрон «хочет взять с собой».

Напомним, 26 февраля по результат саммита в Париже Макрон не исключил отправку войск на Украину. Президент республики Владимир Зеленский оценил предложение французского коллеги, отметив, что Киев «будет только поддерживать» такое.

Ранее в Австрии раскритиковали заявление Макрона по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Буданов* заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»

Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля

Советник главы ДНР Гагин не исключил военный переворот на Украине

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сша
#президент
#интервью
#владимир зеленский
#блинкен
#франция
#эммануэль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Финляндии Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с РФ
08 апреля 2024, 05:50

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Президент Финляндии Александер Стубб заявил полном отсутствии политического диалога с Российской Федерацией. Такое заявление он сделал в ходе общения с каналом CNN.
«Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — заявил Стубб.
Как считает глава Финляндии, такой диалог нужен, помимо прочего, для мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

Напомним, на прошлой неделе власти Финляндии решили продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля.

Ранее сообщалось, что в Финляндии прошла акция с требованием открыть границу с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Буданов* заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»

Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля

Советник главы ДНР Гагин не исключил военный переворот на Украине

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#закрытие
#президент
#заявление
#финляндия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Лавров прибыл в Китай
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Пекин
08 апреля 2024, 04:43

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 апреля прибыл с официальным визитом в Китай. В ходе рабочей поездки он встретится с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.
Борт министра приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине.

На повестке переговоров стоят вопросы сотрудничества Россиии КНР, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати» и региональная тематика. Помимо этого, запланировано обсуждение конфликта на Украине и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями» за помощь РФ.

Ранее Лавров со словами «мечтать не вредно» ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении в прежние границы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Читайте также:

Буданов* заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»

Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля

Советник главы ДНР Гагин не исключил военный переворот на Украине

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

#работа
#сергей лавров
#китай
#мид
#поездки
#мид рф
#оон
#шос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф