МИД Китая ответил на угрозы США за помощь России

Фото: iStock/Albert_Karimov
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для китайских компаний за помощь России, потребовала не очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.
Ранее, в ходе пресс-конференции в Париже, Йеллен пригрозила серьёзными последствиями компаниям, в том числе китайским, в случае оказания материальной поддержки России в украинском конфликте.
Мао Нин, в свою очередь, подчеркнула, что Китай всегда осуществлял контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законодательством и нормативными актами. Поэтому другим странам не следует очернять отношения России и КНР и оказывать на них влияние.
Также она подчеркнула, что власти Китая продолжат поддерживать связи со своими коллегами из России и Украины по вопросам конфликта.
Читайте также:
«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса
Глава МИД Лавров прибыл в Китай
В Китае заявили о готовности сотрудничать с Германией для мира на Украине
Мао Нин, в свою очередь, подчеркнула, что Китай всегда осуществлял контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законодательством и нормативными актами. Поэтому другим странам не следует очернять отношения России и КНР и оказывать на них влияние.
Также она подчеркнула, что власти Китая продолжат поддерживать связи со своими коллегами из России и Украины по вопросам конфликта.
Читайте также:
«Китай, Россия, КНДР и Иран»: Генсек НАТО перечислил противников альянса
Глава МИД Лавров прибыл в Китай
В Китае заявили о готовности сотрудничать с Германией для мира на Украине
Анастасия Чинкова