В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений

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Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб обвинил РФ и КНР в разработке и развертывании противокосмических вооружений наземного и орбитального базирования.
«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так», — заявил Пламб на слушаниях в конгрессе.Как утверждает высокопоставленный представитель Пентагона, оба государства, традиционно отвергающие такие обвинения, разрабатывают, размещают и разворачивают некоторые противокосмических вооружения, часть из которых базируются на земле, но некоторые – на орбите.
До этого в Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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