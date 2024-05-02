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В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений

Пентагон: РФ и Китай разрабатывают и развертывают противоспутниковое оружие
02 мая 2024, 01:28
Фото: istock / Phototreat

Фото: istock / Phototreat

Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб обвинил РФ и КНР в разработке и развертывании противокосмических вооружений наземного и орбитального базирования.
«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так», — заявил Пламб на слушаниях в конгрессе.
Как утверждает высокопоставленный представитель Пентагона, оба государства, традиционно отвергающие такие обвинения, разрабатывают, размещают и разворачивают некоторые противокосмических вооружения, часть из которых базируются на земле, но некоторые – на орбите.



До этого в Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов
Грузия усилила меры безопасности из-за протестов против закона об иноагентах
02 мая 2024, 01:28

Фото: istock / Anton Litvintsev

Руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности на фоне протестов против законопроекта об иноагентах. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление парламента.
«Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность жизни и здоровью людей, находящихся во дворце парламента, с 1 мая текущего года с 23:00 (22:00 мск. — ред.) во дворце парламента объявлен красный уровень безопасности», — указано в документе.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.

Кроме того, закон об иноагентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#грузия
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Небензя призвал расследовать массовые захоронения в Газе
Небензя призвал к расследованию массовых захоронений в секторе Газа
02 мая 2024, 01:00

Фото: istock / Artaxerxes Longhand

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Генассамблеи призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.
«Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности», — сказал постпред.
Дипломат добавил, что многие города анклава разрушены до основания, больницы и школы «стерты с лица земли», дороги повреждены.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш также заявил о необходимости незамедлительного допуска независимых следователей к местам массовых захоронений в Газе для установления всех обстоятельств смерти похороненных там палестинцев.

До этого «Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сектор газа
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Колумбия заявила о разрыве отношений с Израилем
Президент Петро: Колумбия разорвет отношения с Израилем из-за ситуации в Газе
01 мая 2024, 23:49

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Колумбия намеревается разорвать отношения с Израилем в четверг, 2 мая. Об этом проинформировал президент страны Густаво Петро в ходе первомайской манифестации в Боготе, передает РИА Новости.
Такое решение связано с геноцидом палестинцев в Газе, который, по словам Петро, осуществляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — заявил глава государства.
До этого председатель Международного суда ООН Наваф Салам сообщил, что запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю был отклонен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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#новости
#колумбия
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Госдеп назвал цель введения санкций против России
Госдепартамент: новые санкции США нацелены на подрыв российской энергетики
01 мая 2024, 23:00

Фото: istock / designer491

Госдепартамент США назвал цель введения новых санкций в отношении РФ. В пояснительном документе на сайте Госдепа указано, что ограничения направлены на подрыв производства энергии в стране, в том числе против проекта «Арктик СПГ-2». Об этом пишет ТАСС.
«Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов», — сказано в разделе «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».
В федеральном органе исполнительной власти отмечают, что введенные до этого ограничения уже якобы подорвали возможности России в этом проекте.

До этого сообщалось, что США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Алексей Навальный*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*
01 мая 2024, 22:39

Фото: РИА Новости/пресс-служба Мосгорсуда

США ввели санкции против начальника медицинской части и отдела воспитательной работы в исправительной колонии № 3 — Алексея Лисюка и Юрия Коновеева в связи со смертью Алексея Навального*.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.

Отмечается, что санкции распространяются на директора исправительной колонии № 2 — Александра Муханова, где ранее отбывал наказание Навальный*. Под санкциями также оказались начальник отдела воспитательной работы Юрий Коновеев и начальник медицинской службы той же колонии — Алексей Лисюк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления западных политиков о смерти Навального* являются безосновательными и неприемлемыми, поскольку пока нет окончательной информации и оценок со стороны медиков и судмедэкспертов.

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В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей
Выступление Нетребко 1 июня в Люцерне отменили на фоне конференции по Украине
01 мая 2024, 19:50

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированное на 1 июня в Люцерне, Швейцария, было отменено по просьбе местных властей.
Организаторы мероприятия, Центр культуры и конгрессов Люцерна (KKL), сообщили, что отмена была обусловлена географической и временной близостью к мирной конференции по Украине, передает РИА Новости.

В заявлении KKL Люцерна отмечается, что общественное мнение о солистке Анне Нетребко остается противоречивым, и в свете близости ее выступления к мероприятию по Украине возникла опасность нарушения общественного порядка.

В начале марта 2022 года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» объявила, что Нетребко была исключена из предстоящих постановок из-за отказа от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Украине.

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#рф
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Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
Конгрессмены Масси и Грин призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
01 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/trekandshoot

В среду американские конгрессмены Томас Масси и Марджори Тейлор Грин призвали спикера Палаты представителей Майка Джонсона подать в отставку, передает РИА Новости.
Они указали на его одобрение дополнительной помощи Украине в апреле и предполагаемую угрозу поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в октябре.

Масси заявил, что Джонсон не подходит для роли серьезного спикера и не следует американской конституции. Грин отметила, что Джонсон уже разделяет полномочия спикера с лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом и предупредила, что продолжение его деятельности на посту спикера может угрожать большинству республиканцев в палате после выборов в октябре 2024 года.

Она также сообщила о планируемом голосовании по отставке Джонсона на следующей неделе.

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#сша
#конгресс сша
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Закон об иноагентах принят в Грузии во втором чтении
01 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах во втором чтении, пишет РИА Новости.
За проголосовали 83 человека, против — 23. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иностранных агентах будет принят, несмотря на протесты.

В среду из-за закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла массовая потасовка. Перед заседанием подрались депутаты от оппозиции и правящего большинства.

Голосование по резонансному закону об иностранных агентах, вызвавшему широкие общественные обсуждения, в окончательном, третьем чтении состоится в Грузии через две недели.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
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Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост
01 мая 2024, 18:59

Фото: istockphoto/DmyTo

Глава министерства обороны Украины может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.
Об этом сообщает портал «Цензор.net» со ссылкой на собственные источники. По данным главного редактора сетевого издания Юрия Бутусова, украинское правительство планирует уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место будет назначен нынешний глава Минобороны.

Причиной всех этих перестановок источники называют чистку, которую продолжает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Якобы он старается избавиться от всех политиков, которые напрямую могут общаться с Зеленским и оказывать на него влияние, минуя главу офиса президента.

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#министр
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