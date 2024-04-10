США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае победы России в СВО

Украинские удары по энергообъектам РФ не оказали существенного влияния на способность российской армии вести боевые действия, так как всё быстро ремонтируется. Такое заявление сделала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер в рамках слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.