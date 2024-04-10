США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае победы России в СВО

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Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл предупредил Китай о возможном ухудшении отношений между двумя государствами. Это произойдёт, если Россия продолжит добиваться успехов в ходе украинского конфликта.
По его словам, КНР и Северная Корея поддерживают действия России в зоне спецоперации. Подобный сценарий противоречит коренным интересам Вашингтона, подчеркнул заместитель госсекретаря.
Комментируя успехи Вооружённых сил РФ в ходе боевых действий на Украине, Кэмпбелл отметил, что американская сторона прямо заявила Китаю, что если это продолжится, то повлияет на отношения КНР и США не в лучшую сторону. Администрация Белого дома не намерена сидеть сложа руки и говорить, что всё в порядке, заключил американский госчиновник.
По данным информационного агентства Bloomberg, Вашингтон якобы обратился к своим союзникам с предупреждением о том, что Китай усилил поддержку России в ходе украинского конфликта. Речь, в частности, идёт о предоставлении данных спутниковой разведки, которая выявляет в числе прочего военные цели.
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Комментируя успехи Вооружённых сил РФ в ходе боевых действий на Украине, Кэмпбелл отметил, что американская сторона прямо заявила Китаю, что если это продолжится, то повлияет на отношения КНР и США не в лучшую сторону. Администрация Белого дома не намерена сидеть сложа руки и говорить, что всё в порядке, заключил американский госчиновник.
По данным информационного агентства Bloomberg, Вашингтон якобы обратился к своим союзникам с предупреждением о том, что Китай усилил поддержку России в ходе украинского конфликта. Речь, в частности, идёт о предоставлении данных спутниковой разведки, которая выявляет в числе прочего военные цели.
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Александр Бойцов