Китай продолжает настаивать на достижении мира на Украине

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Главной задачей на сегодняшний день является достижение мира на Украине. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй в рамках пресс-конференции по урешулированию кризиса на Украине.
«Мы считаем, что наиболее актуальной задачей сегодня является достижение мира. Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери», — заявил Ли Хуэй.
В ходе недавнего европейского турне спецпредставитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй говорил, что Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию.
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Элина Позднякова