Китай проведёт в 2026 году второй саммит с арабскими странами

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Китай продолжит совместную работу с арабскими странами во имя совместного решения острых проблем современности ради достижения мира и стабильности. В 2026 году планируется проведение второго китайско-арабского форума.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран, передаёт ТАСС. По словам китайского лидера, такой саммит станет новой важной вехой сотрудничества Китая и государств арабского мира.
Си Цзиньпин также добавил, что Китай готов и далее работать с арабскими странами на основе принципов уважения Устава ООН и уважения независимого выбора людей разных стран. КНР готова вместе с арабскими государствами отстаивать равноправную и упорядоченную многополярность и инклюзивную экономическую глобализацию, заключил глава республики.
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