Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос швейцарской конференции по Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином они комплексно обсудили вопрос мирной конференции по Украине в Швейцарии, включая приглашение Китая на это мероприятие, пишет РИА Новости.
«Мы обсуждали этот вопрос в комплексе,» — отметил Путин, отвечая на вопрос, касался ли он с Си Цзиньпином приглашения китайских представителей на конференцию по Украине в Швейцарию.Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от Люцерна. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите, и Москва не планирует участвовать в любом случае.
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