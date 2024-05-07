Глава КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал с визитом в Европу впервые за 5 лет. Многодневное европейское турне китайского лидера проходит на фоне напряженных отношений Китая и Евросоюза из-за торговых разногласий и российско-украинского конфликта.
Сперва Си Цзиньпин посетил Францию и встретился там с президентом Эммануэлем Макроном, а также председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Далее политик намерен отправиться в Сербию и Венгрию. Перед поездкой в Белград Си Цзиньпин упомянул, что народы Китая и Сербии всегда были близки. Китайский лидер добавил, что КНР никогда не забудет удары сил НАТО 25 лет назад по китайскому посольству в Белграде.
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Далее политик намерен отправиться в Сербию и Венгрию. Перед поездкой в Белград Си Цзиньпин упомянул, что народы Китая и Сербии всегда были близки. Китайский лидер добавил, что КНР никогда не забудет удары сил НАТО 25 лет назад по китайскому посольству в Белграде.
«Нельзя допустить повторения трагической истории, ее нельзя забывать», — цитирует его слова сербское издание Politika.Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при беседе с фон дер Ляйен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак