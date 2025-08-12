Китай разрывает контакты с президентом Чехии после его встречи с Далай-ламой

12 августа 2025, 15:50

Фото: iStock/Fotonen

Китай официально сообщил о разрыве всех связей с президентом Чехии Петром Павелом после его встречи с Далай-ламой XIV в Индии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, слова которого приводит ТАСС.