Китай разрывает контакты с президентом Чехии после его встречи с Далай-ламой
Китай официально сообщил о разрыве всех связей с президентом Чехии Петром Павелом после его встречи с Далай-ламой XIV в Индии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что в ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай принял решение прекратить любое взаимодействие с ним.
Далай-лама XIV в тибетском буддизме школы гелугпа считается перерождением бодхисаттвы Авалокитешвары – символа сострадания. После событий 1959 года, когда он покинул Тибет после поражения антикитайского восстания, Далай-лама проживает в изгнании.
Ранее встреча президента Чехии с духовным лидером вызвала резкую реакцию Пекина, который рассматривает Далай-ламу как сепаратиста и противника китайской государственности.
