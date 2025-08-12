Достижения.рф

Китай разрывает контакты с президентом Чехии после его встречи с Далай-ламой

Фото: iStock/Fotonen

Китай официально сообщил о разрыве всех связей с президентом Чехии Петром Павелом после его встречи с Далай-ламой XIV в Индии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, слова которого приводит ТАСС.



Отмечается, что в ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай принял решение прекратить любое взаимодействие с ним.

Далай-лама XIV в тибетском буддизме школы гелугпа считается перерождением бодхисаттвы Авалокитешвары – символа сострадания. После событий 1959 года, когда он покинул Тибет после поражения антикитайского восстания, Далай-лама проживает в изгнании.

Ранее встреча президента Чехии с духовным лидером вызвала резкую реакцию Пекина, который рассматривает Далай-ламу как сепаратиста и противника китайской государственности.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0