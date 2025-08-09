Украина может потерять еще одного союзника в ЕС
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на соцопросы пишет, что Чехия в ближайшее время может перестать быть союзником Украины в ЕС.
В преддверии осенних парламентских выборов лидирует экс‑премьер Андрей Бабиш, который критикует помощь Киеву, выступает за быстрые мирные переговоры с Москвой и за прекращение поставок оружия.
Вместе с тем издание отмечает, что на посту премьера Бабиш выдворял российских дипломатов и жёстко реагировал на действия российских спецслужб. Сейчас в Чехии у власти силы, поддерживающие Украину, а президент Петр Павел высказывал мнение, что сохранение украинского суверенитета может потребовать территориальных уступок.
