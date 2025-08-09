Украина может потерять еще одного союзника в ЕС

09 августа 2025, 18:32

Neue Zürcher Zeitung: Чехия может перестать быть союзником Украины в ЕС

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на соцопросы пишет, что Чехия в ближайшее время может перестать быть союзником Украины в ЕС.