Украина может потерять еще одного союзника в ЕС

Neue Zürcher Zeitung: Чехия может перестать быть союзником Украины в ЕС
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на соцопросы пишет, что Чехия в ближайшее время может перестать быть союзником Украины в ЕС.



В преддверии осенних парламентских выборов лидирует экс‑премьер Андрей Бабиш, который критикует помощь Киеву, выступает за быстрые мирные переговоры с Москвой и за прекращение поставок оружия.

Вместе с тем издание отмечает, что на посту премьера Бабиш выдворял российских дипломатов и жёстко реагировал на действия российских спецслужб. Сейчас в Чехии у власти силы, поддерживающие Украину, а президент Петр Павел высказывал мнение, что сохранение украинского суверенитета может потребовать территориальных уступок.

