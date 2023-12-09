Китай указал на цинизм и двойные стандарты США

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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил свое разочарование действиями США в контексте конфликта между Израилем и Палестиной, передает ТАСС.
Китайский дипломат подчеркнул, что одновременное позволение продолжению боев и выступление за предотвращение эскалации конфликта является самообманом и крайне циничным, особенно в контексте упоминания о защите прав человека, женщин и детей.
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