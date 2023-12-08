Политолог Шувалов: «Евросоюз нуждается в Китае»

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил о большей заинтересованности со стороны ЕС в налаживании связей с Китаем.
«Вопрос в том, что партнёрские экономические отношения выстроить с Пекином очень тяжело. Евросоюз нуждается в Китае, а не Китай в ЕС, потому что для Китая, с учётом динамики его развития и разнообразия связей и контактов, ЕС не является приоритетом. Поэтому заинтересованность Евросоюза высока», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.
В то же время Евросоюз, а также США пойдут на сближение отношений со странами Ближнего Востока по примеру Владимира Путина. Такое мнение высказал секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир.
«Эмиссары Запада, безусловно, в ближайшие сроки тоже потянутся и в Объединённые Арабские Эмираты, и в Саудовскую Аравию. Будут делаться какие-то заявления, как и всегда в таких ситуациях», — отметил в беседе с «Царьградом» Шафир.
Эксперт отметил, что несмотря ни на что, российское руководство продолжит работу со странами Ближнего Востока. По его словам, визит российского лидера в ОАЭ и Саудовскую Аравию является важнейшим шагом не только с политической, но и с экономической точек зрения.
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