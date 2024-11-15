Российские туристы стали чаще ездить в Китай

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Согласно данным аналитиков «Сравни», за год вырос спрос российских туристов в Китай.
«Основными факторами, которые способствуют росту, являются: развитие туристической инфраструктуры в регионе, расширение выбора туристических маршрутов и окончательное снятие ограничений после пандемии коронавирусной инфекции», — приводит RT сообщение специалистов.
Также в топе у россиян находятся и такие азиатские направления, как Вьетнам и Таиланд.
При этом и российские города традиционно пользуются большим спросом и привлекают внимание как туристов, так и самих горожан. Так, Народная артистка России, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Лариса Луппиан поделилась своими первыми впечатлениями о Северной столице.
«Город произвёл на меня колоссальное впечатление. Я никогда не видела такой архитектуры. Я была до того в столице и думала, что в Ленинграде здания более монументальные, сталинские, как в Москве. А здесь европейская архитектура, и после Ташкента мне всё тут было в новинку», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» Луппиан.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявляла, что наиболее популярными направлениями на новогодние праздники для россиян стали Москва и Таиланд.
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Мелисса Тимофеева