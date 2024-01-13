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Избранный глава администрации Тайваня пообещал защищать страну от угроз Китая

Лай Циндэ заявил, что привержен защите Тайваня от угроз материкового Китая
13 января 2024, 16:33
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. Об этом Лай Циндэ сообщил на пресс-конференции.
Лай Циндэ отметил, что будет проводить свою политику по установленному демократическому и свободному конституционному порядку. По его словам, между государствами будет строиться «диалог для того, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать обмены и сотрудничество с КНР».

Лай Циндэ заключил, что намерен защитить Тайвань от угроз и запугивания с китайской стороны.


Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков.

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Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов
Слуцкий: Запад проводит операцию против хуситов, чтобы спасти свой карман
13 января 2024, 16:18

Фото: iStock/Jon Rehg

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что удары Запада по хуситам являются не помощью Саудовской Аравии, а попыткой англосаксов спасти свой карман. Об этом Слуцкий сообщил на Форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу».
По словам Слуцкого, Штаты теряют финансовые средства из-за разрушения транзита через Суэцкий канал. Лидер ЛДПР подчеркнул, что РФ создаёт транспортный коридор Север-Юг, который «станет новой логической инфраструктурой для Евразии».

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

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Российский пенсионер, которого выслали из Латвии, поедет в Калининград
13 января 2024, 15:52

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова приняли в Псковской области после того, как его принудительно депортировали из Латвии.
Мужчина решил отправиться в Калининград. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в телеграм-канале.
Накануне российское посольство в Латвии возмутилось принудительной депортацией 82-летнего председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова.

Дипломаты призвали международные правозащитные структуры оценить действия латвийских властей.

МВД Латвии признало пенсионера, у которого в Латвии жена, дети и внуки, угрозой нацбезопасности и выдворило из страны с бессрочным запретом на возвращение.

«Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков отправится дальше, в Калининград. Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», –сообщил Михаил Ведерников.
Напомним, депортация из Латвии может грозить 1167 россиянам, 800 из них люди старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ). Претенденты на депортацию не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции. Они не подали документы, чтобы получить ВНЖ для проживания в стране, пишет РИА Новости.

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#латвия
#пенсионер
#россия
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Белый дом призывает подготовиться к возможному шатдауну
13 января 2024, 14:42

Фото: istockphoto/YayaErnst

Белый дом уведомил ведомства о том, что необходимо подготовиться к возможному шатдауну.
Об этом пишет Bloomberg. Сообщается, что административно-бюджетное управление Белого дома поручило ведомствам составить план действий в случае прекращения госфинансирования.

Под шатдауном подразумевается остановка работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Если такой сценарий произойдёт, то служащим, задействованным в критически важной работе, нужно будет и в этом случае выполнять свои обязанности без оплаты. Остальные будут отправлены в вынужденный отпуск.

Шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января достаточно высоки.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал не давать движение законопроектам о временном финансировании.

Если шатдаун случится, то в первую очередь приостановят работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и Министерство по делам ветеранов.

Другая часть правительства остановит функционирование с 3 февраля.

Ранее Газета The Washington Post провела опрос среди экспертов и выяснила, что они беспокоятся из-за захвата участка федеральной границы техасскими властями во время миграционного кризиса.

Нацгвардия Техаса контролирует участок границы США и Мексики. Агентам федеральной пограничной службы запретили доступ к нему. Противостояние развернули в приграничном городе Игл-Пасс. Туда зачастую попадают мигранты, которые нелегально пересекли реку Рио-Гранде. Именно по ней проходит граница двух стран.

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#сша
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Hürriyet: США поставляли боевикам запрещенной в Турции РПК оружие и разведданные
13 января 2024, 13:29

Фото: iStock/cenkertekin

Вашингтон за последнее время поставлял боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательные данные. Об этом сообщает Hürriyet.
Согласно информации источника, против Турции ведется «война на истощение». Отмечается, что такие действия исходят не только от Штатов, но и от различных центров.

Издание связывает увеличение числа атак на Анкару с внутренними, так и с внешними событиями. Сообщается, что государства, нежелающие того, чтобы Турция являлась «эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации».

Напомним, вооруженное противостояние с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

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#сша
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#турция
#нато
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Новый глава МИД Франции высказался о поддержке Украины
Новый глава МИД Франции пообещал Киеву продолжительную поддержку
13 января 2024, 13:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне прибыл с первым после получения этой должности визитом на Украину. Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что Сежурне пообещал Киеву продолжительную поддержку со стороны Франции. По словам французского министра, поддержка будет оказываться в экономической, военной и гуманитарной сферах.

Сообщается, что перед запланированной встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским глава МИД Франции подчеркнул, что французские представители совершат «некоторое число визитов», чтобы понять, что на сегодняшний день необходимо гражданам Украины.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить».

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#франция
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В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну
13 января 2024, 12:47

Фото: iStock/rarrarorro

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций.
По словам Шеремета, смешным и нелепым звучит от Вашингтона то, что страна не заинтересована в войне, развязанной им в Йемене. Парламентарий отметил, что Штаты снова повторяются.

Шеремет подчеркнул, что мировое сообщество неоднократно слышало такие дежурные фразы от американцев.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

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#эксперт
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#вс рф
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Экс-полковник СБУ Стариков: НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины
13 января 2024, 11:26

Фото: iStock/Sinenkiy

Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что НАТО не вступит в прямое военное противостояние с Россией ради защиты интересов Украины. Об этом Стариков сообщил в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
По словам бывшего полковника, отдельные члены Североатлантического альянса не в состоянии воевать с РФ. Он отметил, что Польша способна лишь на резкие выпады в российскую сторону, а Германия, Франция и Великобритания не смогут вступить в вооруженное противостояние.

Стариков подчеркнул, что Вашингтон также не станет воевать с Россией из-за имеющегося у Москвы ядерного оружия. По его мнению, «Штаты воевать сами не хотят, только через прокси».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент против России воюют все члены НАТО.

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#франция
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#великобритания
#германия
#мид рф
#польша
#нато
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ВС Польши заявили об «активности российской авиации»
ВС Польши заявили, что из-за «активности российской авиации» подняли самолеты
13 января 2024, 10:26

Фото: iStock/Vital Hil

Оперативное командование Вооруженных сил Польши утверждает, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо. Об этом говорится в сообщении польских ВС.
По информации источника, российская авиация якобы намерена нанести удары по украинской территории. Командование подчеркнуло, что для обеспечивания безопасности все необходимые меры были предприняты.

В сообщении польских ВС также предупредили о повышении уровня шума, в особенности в юго-восточной части государства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Фон дер Ляйен также не раз призывала страны вставать на защиту Украины.

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WP: американских экспертов беспокоит противостояние Техаса и Вашингтона
13 января 2024, 09:58

Фото: istockphoto/alexkich

Газета The Washington Post провела опрос среди экспертов и выяснила, что они беспокоятся из-за захвата участка федеральной границы техасскими властями во время миграционного кризиса.
Нацгвардия Техаса контролирует участок границы США и Мексики. Агентам федеральной пограничной службы запретили доступ к нему.

Противостояние развернули в приграничном городе Игл-Пасс. Туда зачастую попадают мигранты, которые нелегально пересекли реку Рио-Гранде. Именно по ней проходит граница двух стран.

Эксперты не смогли вспомнить какой-либо недавний похожий случай, когда власти какого-нибудь штата заблокировали федеральному правительству доступ к территории, находящейся под его юрисдикцией.

«Представив, что наши агенты пограничной службы противостоят вооруженным бойцам нацгвардии Техаса, мы должны напугаться до смерти. Это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времен десегрегации», - отметил Стив Владек, эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета.
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#сша
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