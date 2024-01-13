Избранный глава администрации Тайваня пообещал защищать страну от угроз Китая

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Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая. Об этом Лай Циндэ сообщил на пресс-конференции.
Лай Циндэ отметил, что будет проводить свою политику по установленному демократическому и свободному конституционному порядку. По его словам, между государствами будет строиться «диалог для того, чтобы заменить конфронтацию, и уверенно продолжать обмены и сотрудничество с КНР».
Лай Циндэ заключил, что намерен защитить Тайвань от угроз и запугивания с китайской стороны.
Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков.
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Лай Циндэ заключил, что намерен защитить Тайвань от угроз и запугивания с китайской стороны.
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Екатерина Коршунова