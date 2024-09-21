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За 75 лет своего существования НАТО не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, однако при этом являлась корнем возникновения дилемм безопасности. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Согласно информации издания, Североатлантический альянс должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом. В ближайшее время срок его полномочий завершается.
Уточняется, что 1 октября текущего года в штаб-квартире блока состоится официальная передача дел новому генсеку, которым станет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. 75-летняя история НАТО доказала, что данный союз не сделал Европу или мир более безопасными, добавили в издании.
Примечательно, что накануне Столтенберг сообщил, что снятие запрета на удары Украины вглубь РФ не является пересечением красной линии, которая приведет к эскалации конфликта.
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Уточняется, что 1 октября текущего года в штаб-квартире блока состоится официальная передача дел новому генсеку, которым станет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. 75-летняя история НАТО доказала, что данный союз не сделал Европу или мир более безопасными, добавили в издании.
Примечательно, что накануне Столтенберг сообщил, что снятие запрета на удары Украины вглубь РФ не является пересечением красной линии, которая приведет к эскалации конфликта.
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Екатерина Коршунова