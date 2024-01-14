МИД Китая высказался о тайваньском вопросе

Фото: iStock/Rich Townsend
Представитель Китайского Министерства иностранных дел высказал свое мнение по итогам выборов на Тайване.
Представитель МИД также подчеркнул, что политика Пекина по защите принципа единого Китая не изменится. Ранее Пекин обещал не допустить независимости Тайваня, подчеркивая решимость бороться с «сепаратистскими действиями» и любым внешним воздействием.
Читайте также:
Китай уверен, что мир поддержит его в противодействии сепаратизму Тайваня
Власти КНР прокомментировали итоги выборов на Тайване
Избранный глава администрации Тайваня пообещал защищать страну от угроз Китая
Артем Кузьмин