В Китае раскритиковали ЕС за внесение компаний из КНР в новый пакет санкций против РФ

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Министерство коммерции КНР выступило с критикой Евросоюза после внесения ряда китайских предприятий в 15-й пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве отметили, что КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий. Несмотря на неоднократные представления и возражения Китая, доводы Пекина были проигнорированы ЕС.
Свое возмущение в Китае подчеркнули тем, что подобная политика Брюсселя идет вразрез с «духом консенсуса», которого лидеры КНР и ЕС достигали на протяжении длительного времени. В общем в 15-й пакет антироссийских санкций вошли 54 физических лица и 30 организаций. Среди последних есть компании, зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ.
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