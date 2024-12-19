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В Китае раскритиковали ЕС за внесение компаний из КНР в новый пакет санкций против РФ

Фото: iStock/Fotonen

Фото: iStock/Fotonen

Министерство коммерции КНР выступило с критикой Евросоюза после внесения ряда китайских предприятий в 15-й пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.


В ведомстве отметили, что КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий. Несмотря на неоднократные представления и возражения Китая, доводы Пекина были проигнорированы ЕС.

Свое возмущение в Китае подчеркнули тем, что подобная политика Брюсселя идет вразрез с «духом консенсуса», которого лидеры КНР и ЕС достигали на протяжении длительного времени. В общем в 15-й пакет антироссийских санкций вошли 54 физических лица и 30 организаций. Среди последних есть компании, зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ.

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#политика
#компании
#ес
#китай
#санкции
Белый дом: администрация Байдена обвиняет Трампа в остановке работы правительства
19 декабря 2024, 05:31

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного главу государства Дональда Трампа в отдаче приказа остановить работу правительства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство и они угрожают сделать именно это», — сообщается в релизе.

Указывается, что Трамп дал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США. Как отметила Жан-Пьер, такие действия могут привести к нестабильности по всей стране.

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Украина и Польша разрабатывают альтернативу транзиту газа из РФ
19 декабря 2024, 01:17

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Украина и Польша разрабатывают альтернативную модель транзита газа вместо российского транзита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Украины.
Как рассказали в ведомстве, планы можно осуществить с помощью подземных хранилищ газа Украины и польских газовых LNG-терминалов. Если задумка осуществится, то тогда страны создадут новую бизнес-модель.

Киев уже отправил соответствующее предложение партнерам. Отмечается, что власти Украины рассчитывают на введение долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, аналогичном бизнес-моделям в США. В соглашениях указывается создание межгосударственных точек «входа-выхода» газотранспортной системы между Украиной и Польшей.

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#сша
#переговоры
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#польша
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Семейная пара и журналист из Италии попросили у Путина российское гражданство
19 декабря 2024, 00:30

Фото: iStock/gregory_lee

Семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой о предоставлении им гражданства России. Об этом рассказали в URA.RU.
«Семейная пара и журналист из Италии обратились в программу «Итоги года с Владимиром Путиным» с просьбой предоставить им российское гражданство», — передает издание.

Как отметила журналистка телеканала «Россия 24», подобных запросов в колл-центры поступило немало. Также с такой просьбой выступил военный корреспондент Андреа Лучиди. В своем интервью Первому каналу он сообщил, что сейчас работает в зоне специальной военной операции, а его мать осталась в Италии. Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря.

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Политолог Асафов о словах Зеленского про НАТО: ультиматумы не сработают
18 декабря 2024, 23:51

Владимир Зеленский

Требования Владимира Зеленского о приглашении в НАТО или поставке систем ПВО не сработают, так как Запад не рассматривает ультиматумы. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, лидер киевского режима пытается вернуть в повестку уходящие темы ради хоть какой-то реакции со стороны западных стран.
«Задача Зеленского — вернуть в повестку уходящие темы, это недостаток комплексов ПВО и, конечно, тема, которая обсуждалась, связанная с приглашением в НАТО. Он пытается вдохнуть жизнь в обе эти темы, поскольку понимает реакцию Запада, что она на ультимативные требования будет в любом случае, а значит, об этих темах еще какое-то время поговорят», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Ранее Зеленский также признал, что Киев не сможет вернуть Донбасс и Крым. Он заявил, что Украина просто не располагает такими силами, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС.
«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров», — сказал Зеленский.
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Захарова про оговорку представителя Госдепа США о Грузии: «Фрейд был бы доволен»
18 декабря 2024, 23:18

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала оговорку представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера о причинах введения санкций против Грузии фразой: «Фрейд был бы доволен». Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Мы ввели санкции против Грузии за подавление насильственных протестов... То есть извините, за насильственное подавление протестов», — ошибся Миллер в ходе своего выступления на брифинге.

На оговорку Захарова дала краткий комментарий: «Фрейд был бы доволен».

Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о вмешательстве Франции в массовые протесты в Грузии. В частности был обвинен глава республики Эммануэль Макрон.

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#санкции
#протесты
#захарова
#госдеп
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«Кто знает, может быть»: Зеленский допустил, что вернется к роли комика после президентства
Зеленский допустил, что вновь будет «смешить людей» в роли комика
18 декабря 2024, 19:19

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не исключил, что вновь будет комиком после окончания своего президентства. Об этом он заявил в интервью Le Parisien.
«Не знаю, честно, сложный вопрос. Это зависит в целом от того, какой человек внутри. Эта война на всех нас влияет. Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о возможном возобновлении своей карьеры комика.

Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, после чего его ожидает позорная политическая эмиграция или публичная казнь.

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#война
#человек
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В ДКЦ в Красногорске провели уже 5,5 тыс. телемедицинских консультаций
18 декабря 2024, 17:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С августа в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске провели около 5,5 тыс. консультаций «врач-врач» и «врач-пациент».
Об этом на круглом столе в ДКЦ рассказал руководитель Центра телемедицины Никита Полищук.

В клинике обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
«С момента открытия мы провели порядка 5,5 тыс. консультаций. Наши возможности позволяют оказывать дистанционную помощь пациентам по любым клиническим направлениям. Благодаря современному оборудованию мы можем организовать бесшовные подключения, то есть без установки приложений, с помощью телефона, планшета, компьютера – всего, что есть под рукой. Это очень удобно», – заверил Полищук.
Воробьев, Голикова и Мурашко осмотрели отделения эндокринологии, реанимации, телемедицины клиники и центр клинических состояний, где поговорили с маленькими пациентами, родителями и врачами.

Детский клинический центр открыли в конце августа этого года. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.

Первый центр детской телемедицины Подмосковья на базе ДКЦ позволяет родителям через ЕМИАС запросить онлайн-консультацию врача. А специалисты других подмосковных детских медучреждений могут обсуждать тактику лечения сложных пациентов с коллегами из клиники Рошаля

В ДКЦ собраны все направления медпомощи – 28 профилей. Центр стал координатором всех детских медучреждений Московской области. Вместимость клиники – более 460 коек.

Центр критических состояний помогает контролировать и эффективно маршрутизировать тяжёлых пациентов, например, с заражением крови, множественными травмами и так далее.
«Центр аккумулирует всех тяжёлых детей. Пять минут идет консультация врача бригады, и дальше мы маршрутизируем пациентов, как правило, к себе. В центр критических состояний за время работы поступило порядка 650 вызовов. 484 ребенка мы госпитализировали сюда за счёт санитарной авиации и центра медицины катастроф», – рассказала главврач ДКЦ Татьяна Шаповаленко.
На крыше центра расположена вертолётная площадка для санитарной авиации, что позволяет за 30-50 минут доставлять тяжёлых пациентов из самых отдалённых уголков области. Их встречает многопрофильная команда врачей. После приземления дети попадают в операционную всего за минуту.

Все аппараты в операционном блоке ДКЦ связаны в сеть, чтобы быстро обмениваться данными и выводить информацию на центральный монитор. Врачи выполняют сложные высокотехнологичные операции по всем профилям. Хирургические вмешательства могут транслировать онлайн в любую точку страны.

Также в клинике оборудована робот-ассистированная операционная с роботической системой Senhanse. Она позволяет проводить вмешательства с высокой точностью, минимальным повреждением тканей и кровопотерей. Благодаря этому пациент быстро восстанавливается.

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#медицина
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#андрей воробьёв
#дети
#телемедицина
#татьяна шаповаленко
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«Обсуждать нечего»: между РФ и Великобританией существует спецканал связи
Посол Келин: между РФ и Великобританией существует спецканал связи
18 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/ffikretow

Между Россией и Великобританией по-прежнему существует канал связи, однако обсуждать по нему нечего. Об этом рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
«Аппаратура спецсвязи, которая стоит в офисе премьер-министра Великобритании, работает, этот канал Кремль — Даунинг-стрит тоже есть. Но обсуждать по нему нечего. У нас настолько разные сейчас подходы и позиции, что нечего обсуждать», — рассказал дипломат.

Он добавил, что между Москвой и Лондоном остаются открытыми другие каналы связи, однако контакты по ним происходят редко.

При этом Келин подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к диалогу и использует любую возможность довести свою позицию по всем имеющимся каналам.

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#кремль
#дипломат
#рф
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Спецпосланник Трампа по Украине Келлог может посетить Москву перед поездкой в Киев
Bloomberg: спецпосланник Трампа Келлог может посетить Москву
18 декабря 2024, 16:31

Фото: iStock/ValleraTo

Кандидат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог в январе планирует посетить Киев, он также может приехать и в Москву, если его пригласят. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, Келлог поездка Келлога в Киев состоится в январе, сразу после инаугурации Трампа и официального назначения представителем Белого дома по Украине.
«Потенциальная готовность Келлога отправиться в Москву после инаугурации Трампа 20 января стала бы экстраординарным шагом для американского чиновника на фоне целого ряда санкций, введенных против России после февраля 2022 года», — говорится в статье.

Ранее Келлог допустил, что украинский кризис может разрешиться в ближайшие месяцы. Он добавил, что Трамп способен предпринять решительные шаги. Речь идет в том числе и о приглашении руководства РФ и Украины в США, чтобы достичь мира.

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