Украина и Польша разрабатывают альтернативу транзиту газа из РФ

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Украина и Польша разрабатывают альтернативную модель транзита газа вместо российского транзита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Украины.
Как рассказали в ведомстве, планы можно осуществить с помощью подземных хранилищ газа Украины и польских газовых LNG-терминалов. Если задумка осуществится, то тогда страны создадут новую бизнес-модель.
Киев уже отправил соответствующее предложение партнерам. Отмечается, что власти Украины рассчитывают на введение долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, аналогичном бизнес-моделям в США. В соглашениях указывается создание межгосударственных точек «входа-выхода» газотранспортной системы между Украиной и Польшей.
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