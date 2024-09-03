Захарова: Лай Циндэ неправомочен говорить от имени Китая о территориях России

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава администрации Тайваня Лай Циндэ не вправе говорить от имени Пекина на тему принадлежности территорий Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава администрации Тайваня заявил, что для Пекина вопрос Тайваня якобы не связан с территориальной целостностью. В противном случае, по его мнению, Китаю следовало бы вернуть территории, которые были переданы Российской империи согласно Айгунскому договору в XIX веке.
Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой был опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. По ее словам, Российская Федерация придерживается принципа одного Китая.
Она отметила, что правительство КНР является единственным законным правительством Китая.
Мнение политиков, «обуреваемых реваншистскими синдромами», не интересуют Россию, добавила она. Захарова порекомендовала ему заняться экономическими проблемами острова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Китай и Россия сотрудничают с 2001 года, напомнив, что между странами давно зафиксирован взаимный отказ от любых территориальных претензий.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. По ее словам, даже то, что было сделано с Украиной, а также делается с другими странами, отличается от того, что происходит в Молдавии.
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Захарова заявила о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
Власти Тайваня предложили Китаю отобрать часть территорий России
Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой был опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. По ее словам, Российская Федерация придерживается принципа одного Китая.
Она отметила, что правительство КНР является единственным законным правительством Китая.
«Поэтому глава тайваньской администрации неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина. Остается только пожелать Тайбэю не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое», — отмечается в комментарии.
Мнение политиков, «обуреваемых реваншистскими синдромами», не интересуют Россию, добавила она. Захарова порекомендовала ему заняться экономическими проблемами острова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Китай и Россия сотрудничают с 2001 года, напомнив, что между странами давно зафиксирован взаимный отказ от любых территориальных претензий.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. По ее словам, даже то, что было сделано с Украиной, а также делается с другими странами, отличается от того, что происходит в Молдавии.
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Захарова заявила о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
Дарья Осипова