Захарова: Лай Циндэ неправомочен говорить от имени Китая о территориях России

Агентство Bloomberg сообщило о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Геворк Мирзоян считает, что высказанное намерение вовсе не означает, что Анкара присоединится к организации, но оно подтверждает стремление к сохранению турецкой многовекторности.