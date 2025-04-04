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Дмитриев: если США хотят связей с РФ, облегчить санкции было бы хорошим шагом

Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Россия не просит Запад об ослаблении санкций, но их смягчение могло бы стать логичным шагом для США, если они заинтересованы в развитии деловых отношений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN, комментируя переговоры с американскими партнёрами в Вашингтоне.
Дмитриев подчеркнул, что российская экономика стабильна, а санкции даже помогли снизить зависимость от Запада. Он отметил, что некоторые американские компании выражают желание вернуться на российский рынок, и если США захотят поддержать этот процесс, пересмотр ограничений был бы оправдан.

«Если частью этого возвращения будет некоторое ослабление санкций, думаю, это было бы хорошим шагом, но хорошим шагом со стороны Америки», — объяснил Дмитриев.
По словам главы РФПИ, инициатива по смягчению санкций должна исходить от Вашингтона. Основной акцент в диалоге делается на взаимовыгодное сотрудничество, а не на требования Москвы. Детали переговоров и возможные сроки изменений не уточняются.

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Россия и США обсудили вопрос восстановления прямого авиасообщения
Дмитриев: РФ и США совместно работают над восстановлением прямого авиасообщения
04 апреля 2025, 06:58

Фото: iStock/Dushlik

Россия и США обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.
По его словам, российское посольство и МИД активно работают над решением ряда ключевых вопросов двустороннего взаимодействия, включая возобновление авиаперелётов.

«Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе», — поделился Дмитриев с российскими журналистами в Вашингтоне.
Ранее спецпредставитель Путина уточнил, что понадобиться РФ и США для решения разногласий.

В ночь с 3 на 4 апреля также сообщалось, что западные компании, ранее покинувшие российский рынок, начали изучать возможность возвращения на телеканалы РФ. Они запрашивают актуальные условия размещения рекламы через Национальный рекламный альянс (НРА).

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«Не Россия»: Вэнс уличил Европу во ​лжи и назвал главную угрозу для нее
Вэнс: главной угрозой для Европы являются ее внутренние проблемы, а не Россия
04 апреля 2025, 04:55

Фото: iStock/rarrarorro

Европейские политики ошибочно называют Россию главной угрозой для региона, игнорируя внутренние проблемы, которые на самом деле дестабилизируют континент. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
По его словам, ключевыми рисками для Европы являются миграционная политика, подрывающая культурные устои, неэффективная экономическая стратегия и недостаточные расходы на оборону. Вэнс подчеркнул, что европейские лидеры, называя Россию угрозой, продолжают закупать её газ на миллиарды долларов, тратя на безопасность лишь 1% ВВП, тогда как США направляют на эти цели 3–4%.

Отдельно вице-президент прокомментировал судебное преследование лидера французских националистов Марин Ле Пен.

«Она лидирует в некоторых опросах, а ее пытаются посадить за совершенно незначительное обвинение, которое, кстати, касается ее сотрудников, а не самой Марин Ле Пен. Они хотят упечь ее в тюрьму и снять с выборов. Разве это демократия?», — задал риторический вопрос он.
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Спецпредставитель Путина уточнил, что понадобиться РФ и США для решения разногласий
Дмитриев: РФ и США потребуется еще несколько встреч, чтобы решить разногласия
04 апреля 2025, 02:20

Фото: iStock/vchal

России и США необходимо провести дополнительные переговоры для устранения существующих разногласий, однако стороны уже достигли значительного прогресса в диалоге. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе общения с журналистами в Вашингтоне.
Дмитриев отметил конструктивный настрой администрации президента США Дональда Трампа и его команды. По его словам, текущие контакты демонстрируют взаимную заинтересованность в поиске решений. Основное внимание уделяется экономическим и инвестиционным проектам, способным укрепить двусторонние отношения.

«Потребуется ещё ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента Трампа, ключевых его представителей», — передает его слова журналистам в Вашингтоне РИА Новости.
Ранее он также заявил, что американские компании проявляют интерес к занятию ниш на российском рынке, оставшихся после ухода европейских предприятий.

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#рф
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Спецпредставитель Путина поделился планами США по возвращению на рынок РФ
Дмитриев: компании США собрались занять ниши на рынках РФ, откуда ушли европейцы
04 апреля 2025, 01:47

Фото: iStock/Sven Loeffler

Американские компании проявляют интерес к занятию ниш на российском рынке, оставшихся после ухода европейских предприятий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Вашингтоне во время общения с прессой.
Дмитриев отметил, что идеологические ограничения ЕС могут создать возможности для американского бизнеса, но только в стратегически важных для России секторах. Приоритетом остаётся поддержка отечественных компаний, а иностранные партнёры должны интегрироваться в местные проекты.

Сотрудничество с компаниями США возможно лишь при соблюдении национальных интересов и официального одобрения правительством РФ, а также при создании совместных предприятий с российскими участниками.

По данным РФПИ, переговоры с зарубежными игроками ведутся с акцентом на технологический трансфер и развитие производств внутри страны. Решения принимаются после тщательного анализа экономической целесообразности.

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#сотрудничество
#страны
#компании
#проекты
#ограничения
#поддержка
#развитие
#рф
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В ООН указали на важность соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул
03 апреля 2025, 23:19

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала к соблюдению правовых норм в связи с арестом главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он указал, что ООН внимательно следит за ситуацией и призывает все стороны к избежанию действий, которые могут повысить напряженность.

«Мы в курсе сообщений о содержании Гуцул под стражей. Мы не в состоянии комментировать ведущееся внутри страны делопроизводство, но отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — передает его слова РИА Новости.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева после включения в список лиц, которым запрещен выезд из Молдавии. 28 марта суд арестовал ее на 20 суток. На следующий день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии.

Евгения Гуцул обратилась 2 апреля к генсеку ООН Антониу Гутерришу, заявив, что власти Молдавии используют судебную систему для подрыва автономии региона.

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