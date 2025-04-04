Дмитриев: если США хотят связей с РФ, облегчить санкции было бы хорошим шагом

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Россия не просит Запад об ослаблении санкций, но их смягчение могло бы стать логичным шагом для США, если они заинтересованы в развитии деловых отношений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN, комментируя переговоры с американскими партнёрами в Вашингтоне.
Дмитриев подчеркнул, что российская экономика стабильна, а санкции даже помогли снизить зависимость от Запада. Он отметил, что некоторые американские компании выражают желание вернуться на российский рынок, и если США захотят поддержать этот процесс, пересмотр ограничений был бы оправдан.
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«Если частью этого возвращения будет некоторое ослабление санкций, думаю, это было бы хорошим шагом, но хорошим шагом со стороны Америки», — объяснил Дмитриев.По словам главы РФПИ, инициатива по смягчению санкций должна исходить от Вашингтона. Основной акцент в диалоге делается на взаимовыгодное сотрудничество, а не на требования Москвы. Детали переговоров и возможные сроки изменений не уточняются.
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