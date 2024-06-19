Пентагон: Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню ракет и беспилотников

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Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню ракет на сумму около 60 миллионов долларов. Кроме того, ведомство согласовало также продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ещё на 300 миллионов долларов.
Как уточнили в Пентагоне, речь идёт о ракетных системах Switchblade-300 и сопутствующем оборудовании. Офис представительства Тайбэя запросил 720 ракет и 101 систему контроля. Также Тайвань планирует приобрести у американских партнёров БПЛА ALTIUS 600M-V — 291 единицу.
Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для истребителей F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов. Продажу оборудования предполагается осуществить двумя частями — 220 и 80 миллионов долларов.
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Александр Бойцов