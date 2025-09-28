Китай заявил о готовности вместе с КНДР противостоять гегемонии

28 сентября 2025, 21:13

Пекин готов сотрудничать с Северной Кореей для борьбы с гегемонией

Ван И (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Глава МИД Китая Ван И сообщил, что Пекин готов совместно с КНДР противодействовать всем проявлениям гегемонии, передает ТАСС.