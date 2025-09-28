Китай заявил о готовности вместе с КНДР противостоять гегемонии
Глава МИД Китая Ван И сообщил, что Пекин готов совместно с КНДР противодействовать всем проявлениям гегемонии, передает ТАСС.
По словам министра, Китай ценит поддержку Пхеньяна по ключевым вопросам и в вопросах, вызывающих серьезную озабоченность Китая.
Он также отметил, что Пхеньян содействует инициативам по строительству сообщества единой судьбы человечества, а также по вопросам глобального развития, безопасности, цивилизации и управления, предложенным генсеком Си Цзиньпином.
Ван И подчеркнул, что Китай намерен вместе с Северной Кореей укреплять координацию и сотрудничество на международной и региональной арене, защищать общие интересы сторон и международную справедливость.
