Санду рассказала о фальсификациях на парламентских выборах в Молдавии

28 сентября 2025, 16:40

Санду: на выборах в парламент Молдавии происходили фальсификации по «карусели»

Майя Санду (Фото: РИА Новости/Родион Прока)

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрированы случаи фальсификаций с помощью так называемых каруселей. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в обращении к согражданам, опубликованном в личном блоге.