Санду рассказала о фальсификациях на парламентских выборах в Молдавии
На парламентских выборах в Молдавии зарегистрированы случаи фальсификаций с помощью так называемых каруселей. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в обращении к согражданам, опубликованном в личном блоге.
Политик заявила о случаях, когда люди пытались вынести чистые бюллетени с избирательных участков, чтобы позже вбросить туда уже заполненные и с печатью.
В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы. В этот период в стране наблюдается рост антироссийской риторики.
Ранее в США обвинили Майю Санду в подрыве доверия граждан Молдавии в преддверии выборов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
