Достижения.рф

Санду рассказала о фальсификациях на парламентских выборах в Молдавии

Санду: на выборах в парламент Молдавии происходили фальсификации по «карусели»
Майя Санду (Фото: РИА Новости/Родион Прока)

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрированы случаи фальсификаций с помощью так называемых каруселей. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в обращении к согражданам, опубликованном в личном блоге.



Политик заявила о случаях, когда люди пытались вынести чистые бюллетени с избирательных участков, чтобы позже вбросить туда уже заполненные и с печатью.

В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы. В этот период в стране наблюдается рост антироссийской риторики.

Ранее в США обвинили Майю Санду в подрыве доверия граждан Молдавии в преддверии выборов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

1 0 0 0 0 0