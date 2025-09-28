Достижения.рф

Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам

Спикер Госдумы Володин возглавил российскую делегацию для переговоров в Ханое
Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Видео прилёта опубликовано в его Telegram-канале.



На кадрах видно, как Володин выходит из самолёта в аэропорту Ханоя, где его встречают представители вьетнамских властей и почётный караул.

По словам спикера Госдумы, в Ханое пройдёт четвёртое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама.

Стороны планируют обсудить развитие торговых связей, укрепление сотрудничества в энергетике, а также расширение взаимодействия в сфере образования, культуры, туризма и законодательной поддержки научно-технической сферы.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0