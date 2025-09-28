Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам

28 сентября 2025, 20:52

Спикер Госдумы Володин возглавил российскую делегацию для переговоров в Ханое

Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Видео прилёта опубликовано в его Telegram-канале.