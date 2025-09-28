Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Видео прилёта опубликовано в его Telegram-канале.
На кадрах видно, как Володин выходит из самолёта в аэропорту Ханоя, где его встречают представители вьетнамских властей и почётный караул.
По словам спикера Госдумы, в Ханое пройдёт четвёртое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама.
Стороны планируют обсудить развитие торговых связей, укрепление сотрудничества в энергетике, а также расширение взаимодействия в сфере образования, культуры, туризма и законодательной поддержки научно-технической сферы.
