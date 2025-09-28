Вице-президент США призвал Россию «проснуться и принять реальность»

28 сентября 2025, 18:03

Вице-президент США задал вопрос о готовности России нести дальнейшие потери

Фото: Istock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Россию «проснуться и принять реальность». С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.





Вэнс прямо обратился к России и поставил под вопрос целесообразность дальнейших человеческих потерь.

«Россиянам нужно проснуться и принять реальность. Много людей умирает, а показать нечего. Сколько ещё людей они готовы потерять? Сколько ещё убьют ради минимальных, если вообще каких-либо, успехов на земле?» — высказался вице-президент.