Вице-президент США призвал Россию «проснуться и принять реальность»
Вице-президент США задал вопрос о готовности России нести дальнейшие потери
Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Россию «проснуться и принять реальность». С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.
Вэнс прямо обратился к России и поставил под вопрос целесообразность дальнейших человеческих потерь.
«Россиянам нужно проснуться и принять реальность. Много людей умирает, а показать нечего. Сколько ещё людей они готовы потерять? Сколько ещё убьют ради минимальных, если вообще каких-либо, успехов на земле?» — высказался вице-президент.При этом американский политик отметил, что позиция администрации США по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной. Вэнс подтвердил, что Соединённые Штаты продолжают работу для достижения мира.
