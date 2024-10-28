Китайские хакеры перехватывали звонки политиков США

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Китайские хакеры перехватывали телефонные разговоры американских политиков, в том числе советника кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По данным издания, хакеры связаны с группировкой Salt Typhoon, которая якобы имеет отношение к китайскому правительству.
Источники отметили, что они якобы получили доступ к аудиозаписям телефонных разговоров и незашифрованным текстовым сообщениям. Журналист добавил, что в настоящее время власти США пытаются выяснить, сколько сообщений и записей попало в руки хакеров.
Ранее стало известно, что хакеры, работающие на китайскую разведку, взломали серверы трех американских телекоммуникационных компаний.
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Источники отметили, что они якобы получили доступ к аудиозаписям телефонных разговоров и незашифрованным текстовым сообщениям. Журналист добавил, что в настоящее время власти США пытаются выяснить, сколько сообщений и записей попало в руки хакеров.
Ранее стало известно, что хакеры, работающие на китайскую разведку, взломали серверы трех американских телекоммуникационных компаний.
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Александр Климов