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Посольство Китая отвергло обвинения во вмешательстве в выборы США

26 октября 2024, 04:49
Фото: iStock/Sky_Blue

Фото: iStock/Sky_Blue

У Китая нет намерения или желания вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне.
Он опроверг обвинения и подчеркнул, что Пекин выступает против любых кибератак.

«Мы надеемся, что американская сторона не будет выдвигать обвинения против Китая в ходе выборов», – отметил собеседник агентства.



Представитель дипмиссии также добавил, что американским чиновникам следует воздержаться от использования очернения других стран под предлогом кибербезопасности.

Ранее газета New York Times сообщила, что китайские хакеры пытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Вэнса.

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#сша
#выборы
#посол
#кибербезопасность
США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану
26 октября 2024, 05:07

Фото: iStock/Serhej Calka

Соединенные Штаты не участвуют в военных операциях Израиля против Ирана, передает CNN со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта.
По его словам, Израиль наносит удары по иранским военным объектам в целях самообороны в ответ на ракетную атаку Тегерана 1 октября.

«Мы бы направили вас к израильскому правительству за дополнительной информацией об их операции», – сказал Саветт.

Источник телеканала добавил, что израильтяне заранее уведомили Вашингтон о планируемой атаке на Иран.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Израиль не атакует ядерные или нефтяные объекты Ирана и ограничивается военными целями. NBC News заявил, что целями могут быть казармы и склады оружия.

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#иран
#израиль
#склад
#сша
#ракетный удар
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Израиль нанес ответный удар по Ирану
Axios: Израиль нанес ответный удар по Ирану
26 октября 2024, 03:44

Фото: iStock/allanswart

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», – отмечается в сообщении.

Перед этим в Тегеране прогремели взрывы. Подробности произошедшего в иранской столице не сообщаются, причина взрыва не уточняется. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее иранские власти приказали армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал армии подготовить различные планы ответа на израильскую атаку.

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#ракетный удар
#иран
#израиль
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В Грузии пройдут парламентские выборы
26 октября 2024, 03:22

Фото: iStock/Anton Litvintsev

В субботу, 26 октября, состоятся парламентские выборы, которые повлияют на внешнюю политику Грузии, передает РИА Новости.
Утверждается, что за победу на выборах борются «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против санкций, и оппозиция, поддерживающая сближение Тбилиси с Западом. «Грузинская мечта» позиционирует себя как гарант мира, обещает избежать конфликта с Москвой и выступает за экономическую стабильность.

Оппозиция хочет возобновить переговоры с Европейским союзом и НАТО, которые были приостановлены после принятия закона об иностранных агентах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет ресурсов, чтобы устроить беспорядки в стране после парламентских выборов.

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#оппозиция
#грузия
#выборы
#парламент
#санкции
#россия
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Миссия КНДР в ООН высказалась о слухах об отправке военных в Россию
Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке военных в Россию
26 октября 2024, 02:24

Фото: iStock/NatanaelGinting

Первый секретарь миссии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) при ООН Ил Ха Ким опроверг сообщения о том, что войска КНДР будут направлены в Россию. Слова Кима процитировало информационное агентство ТАСС.
Посол назвал слухи о предполагаемом размещении северокорейских войск в России «грязными маневрами» США и их союзников. По словам Кима, Вашингтон и его партнеры пытаются скрыть свои собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, поставляя все виды смертоносного оружия.

Ранее заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю прокомментировал слухи об отправке северокорейских войск в Россию, заявив, что такая возможность соответствует нормам международного права. При этом он подчеркнул, что министерство иностранных дел не имеет прямого отношения к работе северокорейского министерства обороны.

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#россия
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#военные
#оон
#мид
#украина
#конфликт
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В США сообщили о расследовании против создателей USDT из-за санкций
WSJ: США начали расследование против компании Tether из-за санкций
26 октября 2024, 02:05

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Правительство США начало расследование возможных нарушений санкций в отношении компании Tether, разработчика криптовалюты USDT. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
Утверждается, что расследование в отношении Tether ведет прокуратура Манхэттена. Следователи планируют выяснить, использовалась ли USDT для финансирования терроризма, хакерства, наркоторговли и отмывания денег.

Министерство финансов США также может ввести санкции против Tether за использование криптовалюты USDT лицами, не подпадающими под санкции и имеющими связи с Россией и палестинской организацией ХАМАС. Газета подчеркивает, что одной из ограничительных мер может стать запрет гражданам США сотрудничать с Tether.

Ранее сообщалось, что привязанный к курсу доллара США стейблкоин USDT фактически создал неподконтрольную Вашингтону финансовую систему.

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#минфин
#сша
#расследование
#криптовалюта
#россия
#хамас
#сотрудничество
#санкции
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Додик отказался от подчинения Западу
Глава Республики Сербской Додик заявил об отказе от подчинения Западу
26 октября 2024, 01:43

Милорад Додик (Фото: сайт Кремля)

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, заявил, что не намерен следовать за западными державами. Об этом президент Додик заявил в интервью информационному агентству ТАСС.
В частности, он упомянул о своем участии в саммите БРИКС в Казани. Додик подчеркнул, что не намерен отказываться от своих политических принципов, несмотря на действия западных стран.

«Я должен представлять сербский народ, который меня выбрал, а не быть послушным лицом какой-либо западной канцелярии», – заявил он.

Ранее Додик отказался вводить визовый режим с Россией, несмотря на требования Евросоюза. Он добавил, что проинформирует президента России Владимира Путина об этом требовании ЕС.

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#казань
#брикс
#саммит
#владимир путин
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В Британии раскрыли число прибывших в страну нелегальных мигрантов
В Великобританию в 2024 году прибыли около 30 тысяч нелегалов
26 октября 2024, 01:22

Фото: istockphoto/vichinterlang

С начала 2024 года около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш. Об этом сообщается в статистике Министерства внутренних дел Великобритании, размещенной на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
Утверждается, что в период с 18 по 24 октября в страну въехали 1 597 мигрантов. До этого с января этого года через Ла-Манш прибыли 27 557 нелегальных мигрантов, в результате чего общее число просителей убежища, пересекших Ла-Манш на лодках, достигло 29 154 человек.

Ранее тало известно, что Великобритания занимает первое место в Европе по количеству нелегальных мигрантов. В стране насчитывается около 745 тысяч мигрантов, что в два раза больше, чем во Франции, где насчитывается около 300 тысяч нелегальных иммигрантов.

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#великобритания
#франция
#мвд
#мигранты
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В США раскрыли детали телефонного разговора Трампа с Нетаньяху
WP: Трамп рассказал Нетаньяху о поддержке операции Израиля на Ближнем Востоке
26 октября 2024, 00:27

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о поддержке военных операций Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Свою позицию американский политик высказал в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным издания, Трамп сказал собеседнику: «Делай то, что должен».

По словам американского сенатора-республиканца Линдси Грэма*, Трамп сказал Нетаньяху, что его впечатлила операция с пейджерами на территории Ливана.

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* внесен в России в список террористов и экстремистов
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#президент
#сша
#израиль
#ливан
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В МИД назвали позволившую Украине совершить вылазку в Курскую область причину
26 октября 2024, 00:19

Фото: Официальная страница МИД РФ

У Украины было мало шансов на вылазку в Курскую область без помощи Запада, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.
«Украина, не имея ни одного спутника, располагала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы», – подчеркнул дипломат в рамках неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН по теме «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».

Мирошник добавил, что большая часть техники и оружия, использовавшегося во время вылазки, была поставлена западными странами и имела «наклейки, происходящие из стран НАТО или их союзников».

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима заявил, что с начала 2024 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали более четырех тысяч россиян. Кроме того, ранения получили 274 ребенка.

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#мид рф
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#всу
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#оружие
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