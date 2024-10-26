Посольство Китая отвергло обвинения во вмешательстве в выборы США

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У Китая нет намерения или желания вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне.
Он опроверг обвинения и подчеркнул, что Пекин выступает против любых кибератак.
Представитель дипмиссии также добавил, что американским чиновникам следует воздержаться от использования очернения других стран под предлогом кибербезопасности.
Ранее газета New York Times сообщила, что китайские хакеры пытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Вэнса.
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«Мы надеемся, что американская сторона не будет выдвигать обвинения против Китая в ходе выборов», – отметил собеседник агентства.
Представитель дипмиссии также добавил, что американским чиновникам следует воздержаться от использования очернения других стран под предлогом кибербезопасности.
Ранее газета New York Times сообщила, что китайские хакеры пытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Вэнса.
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Александр Климов