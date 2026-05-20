Китайские танкеры прошли через Ормузский пролив после двухмесячного ожидания

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Два китайских супертанкера, которые более двух месяцев ожидали возможности пройти через Ормузский пролив, наконец преодолели этот маршрут. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и LSEG.



Суда транспортируют ближневосточную сырую нефть. Согласно информации агентства, в состав груза вошли 3 миллиона баррелей иракской нефти марки Basrah и миллион баррелей катарской сорта al‑Shaheen.

Танкеры покинули Ормузский пролив в среду 20 мая на фоне состоявшихся в Пекине переговоров между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Ранее они находились на якоре в Персидском заливе, ожидая благоприятных условий для прохождения стратегически важного маршрута. По прогнозам аналитиков, разгрузка судов в портах назначения состоится к 4–5 июня.

Александр Огарёв

