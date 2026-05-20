Китайские танкеры прошли через Ормузский пролив после двухмесячного ожидания
Два китайских супертанкера, которые более двух месяцев ожидали возможности пройти через Ормузский пролив, наконец преодолели этот маршрут. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и LSEG.
Суда транспортируют ближневосточную сырую нефть. Согласно информации агентства, в состав груза вошли 3 миллиона баррелей иракской нефти марки Basrah и миллион баррелей катарской сорта al‑Shaheen.
Танкеры покинули Ормузский пролив в среду 20 мая на фоне состоявшихся в Пекине переговоров между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Ранее они находились на якоре в Персидском заливе, ожидая благоприятных условий для прохождения стратегически важного маршрута. По прогнозам аналитиков, разгрузка судов в портах назначения состоится к 4–5 июня.
