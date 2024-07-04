МИД Белоруссии раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Гутерриша

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков раскрыл подробности встречи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает РИА Новости.
По словам дипломата, Гутерриш похвалил республику за работу по достижению целей устойчивого развития, а также рассказал от отсутствии у организации «специального кейса» и претензий к Минску.
Рыженков отметил, что почти вся встреча была посвящена деятельности Организации Объединенных Наций в Белоруссии. По его словам, Гутерриш охарактеризовал страну как надежного партнера в реализации всех целей и задач, поставленных организацией.
Ранее сообщалось, что Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем ООН. Гутерриш и Лукашенко провели встречу в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
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Рыженков отметил, что почти вся встреча была посвящена деятельности Организации Объединенных Наций в Белоруссии. По его словам, Гутерриш охарактеризовал страну как надежного партнера в реализации всех целей и задач, поставленных организацией.
Ранее сообщалось, что Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем ООН. Гутерриш и Лукашенко провели встречу в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
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Александр Климов