В Китае объяснили смену риторики Трампа по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп изменил риторику по Украине после того, как его российский коллега Владимир Путин предупредил о возможном ответе на удары по территории РФ.
Китайское издание Sohu утверждает, что хозяин Белого дома принял решение отложить поставки военной помощи Киеву, лишив тем самым Владимира Зеленского ожидаемой поддержки.
23 октября Путин заявил, что в случае запуска украинских ракет Tomahawk по объектам вглубь России ответ Москвы будет быстрым и сокрушительным. Пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом предположил, что американскому лидеру пришлось выбирать, какие именно санкции против РФ вводить.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве.
