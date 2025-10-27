В Китае объяснили смену риторики Трампа по конфликту на Украине

27 октября 2025, 17:33

Sohu: Трамп поменялся после напоминания Путина о последствиях вооружения Украины

Слева направо: Мелания Трамп, Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп изменил риторику по Украине после того, как его российский коллега Владимир Путин предупредил о возможном ответе на удары по территории РФ.