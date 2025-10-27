Трамп оценил испытание Россией ракеты «Буревестник»

27 октября 2025, 11:10

Трамп заявил, что Россия и США не играют в игры друг с другом

Фото: istockphoto/ronniechua

В ответ на испытание ракеты «Буревестник» 27 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и США не играют в игры друг с другом.





Его слова прозвучали на борту самолёта, трансляцию опубликовали на сайте Белого дома.



