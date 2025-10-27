Достижения.рф

Трамп оценил испытание Россией ракеты «Буревестник»

Трамп заявил, что Россия и США не играют в игры друг с другом
Фото: istockphoto/ronniechua

В ответ на испытание ракеты «Буревестник» 27 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и США не играют в игры друг с другом.



Его слова прозвучали на борту самолёта, трансляцию опубликовали на сайте Белого дома.

«Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры», — сказал республиканец.


Ранее в тот же день газета The New York Times написала, что демонстрация мощности «Буревестника» со стороны российского лидера Владимира Путина была резким сигналом Западу. По информации издания, эта ядерно-энергетическая ракета может лететь значительно дольше обычных и потенциально обходить системы противоракетной обороны.

