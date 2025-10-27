В США «Буревестник» назвали оружием из научной фантастики
Американский эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис 26 октября охарактеризовал российскую крылатую ракету «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как «оружие из области научной фантастики».
Его слова приводит его слова газета New York Times.
Льюис подчеркнул, что сообщения об испытаниях вызывают обеспокоенность и отметил, что создание ракеты президент России Владимир Путин преподнёс как ответ на попытки США создать комплексные противоракетные щиты.
Ранее, 27 октября, сама NYT заявила, что демонстрация мощи «Буревестника» послужила резким сигналом западным странам, указывая на то, что ракета с ядерным энергоснабжением может находиться в воздухе значительно дольше и иметь способность обходить системы противоракетной обороны.
