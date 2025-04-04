Китайский экономист объяснил, зачем Трамп развязал мировую торговую войну

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Введение американским президентом Дональдом Трампом новых тарифных пошлин направлено на возвращение производства в США. Об этом заявил китайский экономист Эндрю Люн. Однако, по его словам, попытка Трампа обречена провал.
«Но это вряд ли произойдет, потому что все производственные цепочки в Соединенных Штатах были выдолблены спустя десятилетия, и таким образом американская экономика переключилась с производства на финансовые услуги, используя гегемонию доллара США», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».В то же время эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков обратил внимание на то, как пошлины Трампа отразятся на стоимости нефти. В разговоре с RT аналитик отметил, что стоимость «черного золота» начала падать, так как тарифы затрудняют торговлю и делают некоторые товары неконкурентоспособными. Он подчеркнул, что экономическая активность падает и мир застыл в ожидании очередной рецессии, подобной той, что была во времена эпидемии коронавируса.
«То есть покупательская способность падает. И в любом случае получается, что товары начинают меньше перемещаться между странами. Это, в свою очередь, приводит к тому, что товаров меньше производят и, соответственно, меньше нужно энергии как таковой», — поделился эксперт.Читайте также:
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