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Китайский экономист объяснил, зачем Трамп развязал мировую торговую войну

Экономист Люн: пошлины Трампа направлены на возвращение производства в США
Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Введение американским президентом Дональдом Трампом новых тарифных пошлин направлено на возвращение производства в США. Об этом заявил китайский экономист Эндрю Люн. Однако, по его словам, попытка Трампа обречена провал.
«Но это вряд ли произойдет, потому что все производственные цепочки в Соединенных Штатах были выдолблены спустя десятилетия, и таким образом американская экономика переключилась с производства на финансовые услуги, используя гегемонию доллара США», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».
В то же время эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков обратил внимание на то, как пошлины Трампа отразятся на стоимости нефти. В разговоре с RT аналитик отметил, что стоимость «черного золота» начала падать, так как тарифы затрудняют торговлю и делают некоторые товары неконкурентоспособными. Он подчеркнул, что экономическая активность падает и мир застыл в ожидании очередной рецессии, подобной той, что была во времена эпидемии коронавируса.
«То есть покупательская способность падает. И в любом случае получается, что товары начинают меньше перемещаться между странами. Это, в свою очередь, приводит к тому, что товаров меньше производят и, соответственно, меньше нужно энергии как таковой», — поделился эксперт.
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#трамп
Появилось видео из онкоцентра в Йемене, по которому ударили американские ракеты
04 апреля 2025, 16:49

Фото: iStock/lusia599

Появилось видео из онкоцентра в Йемене, который был атакован США. Эксклюзивный репортаж снял корреспондент RT Стив Суини.
В телеэфире RT журналист продемонстрировал обломок одной из американских ракет, которые разрушили больницу. На нем можно разглядеть маркировку завода, который выпустил вооружение.
«США нанесли три удара по этому региону за несколько часов до того, как туда приехала съемочная команда», — отмечает издание.
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#трамп
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Политолог объяснил, чем обернутся пошлины Трампа для ЕС
Политолог Колташов: новые пошлины Трампа могут обернуться катастрофой для ЕС
04 апреля 2025, 16:42

Фото: istockphoto/SurkovDimitri

Новые пошлины США, введенные президентом Дональдом Трампом, могут обернуться катастрофой для Евросоюза, который долгие годы пользовался положительным торговым балансом со Штатами. Об этом заявил директор Института Нового общества, политолог Василий Колташов. По его мнению, тарифы стали стрессом для многих стран, в том числе Китая, Индии и государств ЕС.
«По сути, Дональд Трамп воздействовал на процессы грубым образом и теперь можно ждать ответных действий. Но их может и не быть и большинство стран новые пошлины просто проглотит. А куда деваться? Начнешь отвечать и пошлины повысятся еще больше, а для большинства небольших стран жизнь без американского рынка — не жизнь», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем в Госдуме отметили, что пошлины укладываются в логику Трампа и являются выполнением его предвыборных обещаний сделать Америку снова великой. В разговоре с RT депутат Дмитрий Белик уточнил, что нельзя однозначно сказать, что пошлины пойдут Штатам на пользу и не вызовут проблем в американской экономике. Однако Трамп, по его словам, готов пойти на такие риски.
«Другими словами — оказать давление на конкурентов Штатов в торговом пространстве. Шокировать добрую половину мира, вызвать хаос на фондовом рынке, разжечь торговую войну и спровоцировать инфляцию — такова цена национальных интересов Соединенных Штатов», — заявил парламентарий.
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Стало известно, зачем Трамп наложил пошлины на необитаемые острова
Эксперт Ярыгин: на островах Херд и Макдональд может быть зарегистрирован бизнес
04 апреля 2025, 16:39

Фото: istockphoto/arquiplay77

На необитаемых островах Херд и Макдональд, являющихся внешними территориями Австралии, могут быть зарегистрированы какие-нибудь компании, поэтому президент США Дональд Трамп ввел в их отношении тарифные пошлины. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По его словам, Штаты вряд ли могли бы допустить такую оплошность при введении тарифов.
«Там же логика простая: Минфин... подсчитал внешнеполитический торговый баланс Соединенных Штатов. Там, где, по их мнению, отобразилась негативно для Соединенных Штатов — отрицательная ситуация, они представили Дональду Трампу все эти территории с введением тарифов на паритетной основе. То есть, скорее всего, это подтверждает, что эти территории использовались для каких-то операций с Соединенными Штатами», — поделился американист в беседе с RT.
В свою очередь военный политолог Андрей Кошкин раскрыл причины агрессии США по отношению к Ирану. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что Штаты поддерживают Израиль, для которого Иран — основной враг на Ближнем Востоке. Еще одним фактором он назвал выход Вашингтона из ядерной сделки и усиление санкций против Тегерана во время первого срока Трампа.
«Ну а теперь, когда так активно Вашингтон давит на Тегеран, нужно якобы заключить новую сделку, но уже выгодную для США. Иран говорит: «Если и дальше вы будете заниматься такой эскалацией, то мы, наверное, займемся ядерным оружием, тем, чего вы якобы решили не допустить у нас», — считает политолог.
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Аналитик раскрыл, как отразятся на валютах введенные Трампом пошлины
Аналитик Антонов: пошлины Трампа не повлияют напрямую на курс валют в РФ
04 апреля 2025, 16:16

Фото: istockphoto/Rawf8

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины не повлияют напрямую на курс валют в России, так как рубль зависит не от котировок на биржах, а от решений ЦБ. При этом для глобальных рынков он оценил решение американского лидера как способное создать дополнительную турбулентность.
«Прямое влияние на курсы валют в обменниках будет ограниченным: из-за санкций против Мосбиржи рубль сейчас зависит не от биржевых котировок, а от решений ЦБ, внебиржевых сделок экспортеров и импортеров. <…> Рубль демонстрирует устойчивость к внешним шокам. Рубль остается стабильным — около 86 рублей за доллар», — пояснил аналитик в беседе с RT.
Тем временем канадский премьер Марк Карни объявил об ответных мерах Оттавы на пошлины Трампа и ввел 25-процентные тарифы на американские машины, сообщают argumenti.ru. По его словам, канадские пошлины коснутся всех автомобилей, которые будут импортироваться из США, и будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не отменит решение.
«При этом он отметил, что данные пошлины не коснутся автомобилей и запчастей, на которые распространяется действие трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой», — передает издание.
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Появилась информация об очередном телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшие дни не будет
04 апреля 2025, 15:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ближайшие дни телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — сказал Песков.

30 марта Трамп заявил, что планирует в ближайшую неделю провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев накануне прибыл в Вашингтон для встречи со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.

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