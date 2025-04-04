Стало известно, зачем Трамп наложил пошлины на необитаемые острова

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На необитаемых островах Херд и Макдональд, являющихся внешними территориями Австралии, могут быть зарегистрированы какие-нибудь компании, поэтому президент США Дональд Трамп ввел в их отношении тарифные пошлины. Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По его словам, Штаты вряд ли могли бы допустить такую оплошность при введении тарифов.
«Там же логика простая: Минфин... подсчитал внешнеполитический торговый баланс Соединенных Штатов. Там, где, по их мнению, отобразилась негативно для Соединенных Штатов — отрицательная ситуация, они представили Дональду Трампу все эти территории с введением тарифов на паритетной основе. То есть, скорее всего, это подтверждает, что эти территории использовались для каких-то операций с Соединенными Штатами», — поделился американист в беседе с RT.В свою очередь военный политолог Андрей Кошкин раскрыл причины агрессии США по отношению к Ирану. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что Штаты поддерживают Израиль, для которого Иран — основной враг на Ближнем Востоке. Еще одним фактором он назвал выход Вашингтона из ядерной сделки и усиление санкций против Тегерана во время первого срока Трампа.
«Ну а теперь, когда так активно Вашингтон давит на Тегеран, нужно якобы заключить новую сделку, но уже выгодную для США. Иран говорит: «Если и дальше вы будете заниматься такой эскалацией, то мы, наверное, займемся ядерным оружием, тем, чего вы якобы решили не допустить у нас», — считает политолог.Читайте также:
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Данил Пономарев