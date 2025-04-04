Политолог объяснил, чем обернутся пошлины Трампа для ЕС

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Новые пошлины США, введенные президентом Дональдом Трампом, могут обернуться катастрофой для Евросоюза, который долгие годы пользовался положительным торговым балансом со Штатами. Об этом заявил директор Института Нового общества, политолог Василий Колташов. По его мнению, тарифы стали стрессом для многих стран, в том числе Китая, Индии и государств ЕС.
«По сути, Дональд Трамп воздействовал на процессы грубым образом и теперь можно ждать ответных действий. Но их может и не быть и большинство стран новые пошлины просто проглотит. А куда деваться? Начнешь отвечать и пошлины повысятся еще больше, а для большинства небольших стран жизнь без американского рынка — не жизнь», — пояснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем в Госдуме отметили, что пошлины укладываются в логику Трампа и являются выполнением его предвыборных обещаний сделать Америку снова великой. В разговоре с RT депутат Дмитрий Белик уточнил, что нельзя однозначно сказать, что пошлины пойдут Штатам на пользу и не вызовут проблем в американской экономике. Однако Трамп, по его словам, готов пойти на такие риски.
«Другими словами — оказать давление на конкурентов Штатов в торговом пространстве. Шокировать добрую половину мира, вызвать хаос на фондовом рынке, разжечь торговую войну и спровоцировать инфляцию — такова цена национальных интересов Соединенных Штатов», — заявил парламентарий.Читайте также:
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