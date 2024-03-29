«Кладовка опустошена»: Минобороны Канады – о последствиях помощи Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Канада «опустошила кладовку», оказывая военную помощь Украине, заявил министр обороны страны Билл Блэр, сообщает Globe and Mail.
По словам министра, у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет для передачи Киеву.
Глава ведомства отметил, что Канада договорилась с Киевом о покупке у Украины беспилотников и передаче их Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам политика, поддержка Украины со стороны Оттавы блокируется канадской бюрократией.
Ранее было объявлено, что Оттава выделит более 40 миллионов канадских долларов (29,5 миллиона долларов США) на закупку украинских беспилотников. Кроме того, Киев получит более 800 канадских беспилотников. Ожидается, что первая партия поступит в Украину весной. Канада также предоставит приборы ночного видения.
Читайте также:
В Британии заявили о поражении Украины к лету
«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа
«Нуждается в деньгах»: Зеленский – о Службе внешней разведки Украины
«Мы пошли и опустошили кладовку», – подчеркнул министр.
Ранее было объявлено, что Оттава выделит более 40 миллионов канадских долларов (29,5 миллиона долларов США) на закупку украинских беспилотников. Кроме того, Киев получит более 800 канадских беспилотников. Ожидается, что первая партия поступит в Украину весной. Канада также предоставит приборы ночного видения.
Читайте также:
В Британии заявили о поражении Украины к лету
«Выход США из НАТО»: Болтон раскрыл цель Трампа
«Нуждается в деньгах»: Зеленский – о Службе внешней разведки Украины
Александр Климов