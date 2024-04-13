«Классические фейк ньюс»: Захарова ответила на слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Слова зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино о якобы ядерной угрозе со стороны России являются классическим примером фейк ньюс, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».
Ранее Сино, в ходе заседания Совета безопасности ООН, заявила, что Япония не станет мириться с ядерной угрозой со стороны России, которая может повлечь за собой повторение трагедии в Хиросиме и Нагасаки. При этом, реальных виновных сброса ядерной бомбы на мирные японски города дипломат не упомянула.
«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — ответила на слова Сино Захарова.Читайте также:
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Евгения Парфентьева