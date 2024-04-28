В Киеве призвали бояться слов Путина о создании санитарной зоны

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Украинские власти должны быть обеспокоены заявлениями президента России Владимира Путина о создании санитарной зоны на территории республики, заявил в интервью YouTube-каналу «Прямой» депутат Верховной Рады Роман Костенко.
«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны», – отметил он.
Политик считает, что Россия может использовать для этого корректируемые авиабомбы (КАБы). По его словам, российские войска могут занять до 30 километров под санитарную зону.
Ранее Путин заявил о возможности создания «санитарной зоны» на территории Украины. Он отметил, что это позволит снизить риск атак на российские регионы.
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