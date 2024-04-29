В США задержали кандидата в президенты страны

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Кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн, которая баллотируется в президенты США в 2024 году, была задержана во время пропалестинской акции протеста в Университете Вашингтона в Сент-Луисе, сообщается на странице политика в социальной сети X.
По словам руководителя избирательной кампании Джейсона Колла, на акции протеста было задержано около 100 человек. Он отметил, что те, кто разбил палаточный лагерь, требовали от университета прекратить участие в акционерном капитале компании Boeing, «которая производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе». Колл подчеркнул, что предвыборный штаб Стайн поддержал требования протестующих.
Ранее президент США Джо Байден назвал своего предшественника и кандидата в президенты 2024 года Дональда Трампа главной угрозой американской свободе и демократии.
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Александр Климов