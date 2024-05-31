Кличко пожаловался на мобилизацию в ВСУ киевских коммунальщиков

Фото: РИА Новости/Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб мобилизуют в ряды ВСУ.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев 24». По словам Кличко, коммунальщиков мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины, несмотря на заявки на бронирование ключевых профессий.
Он отметил, что в настоящее время в Киеве не хватает специалистов очень по многим направлениям, в том числе в транспортной и медицинской отраслях. Также это касается сфер теплоснабжения, электроснабжения.
Ранее метрополитен Киева заявил, что сделал больше интервалы движения поездов из-за дефицита сотрудников.
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Он отметил, что в настоящее время в Киеве не хватает специалистов очень по многим направлениям, в том числе в транспортной и медицинской отраслях. Также это касается сфер теплоснабжения, электроснабжения.
Ранее метрополитен Киева заявил, что сделал больше интервалы движения поездов из-за дефицита сотрудников.
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Алёна Самарева