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Кличко пожаловался на мобилизацию в ВСУ киевских коммунальщиков

Кличко пожаловался на мобилизацию в ВСУ коммунальщиков Киева
31 мая 2024, 22:24
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на то, что сотрудников коммунальных служб мобилизуют в ряды ВСУ.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев 24». По словам Кличко, коммунальщиков мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины, несмотря на заявки на бронирование ключевых профессий.

Он отметил, что в настоящее время в Киеве не хватает специалистов очень по многим направлениям, в том числе в транспортной и медицинской отраслях. Также это касается сфер теплоснабжения, электроснабжения.



Ранее метрополитен Киева заявил, что сделал больше интервалы движения поездов из-за дефицита сотрудников.

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#киев
#всу
#мобилизация
В Великобритании рассказали о играющей на пользу России стратегии Зеленского
Меркурис: Стратегия Зеленского и Сырского рабоатет на пользу России
31 мая 2024, 23:37

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, направленная на защиту «каждого метра», позволяет России успешно использовать истощать силы противника, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
«На самом деле это работает на пользу России, чтобы медленно истощать эти украинские войска, чтобы играть на ошибках Зелинского и Сырского», – объяснил он.

Меркурис также отметил, что ВСУ держат свои войска в местах, где они не играют реальной стратегической роли.

По его словам, российские бойцы это поняли и адаптировали свою тактику и «играют» таким образом, что учитывают ошибки противника.

Ранее Меркурис сообщил, что ВСУ попали в засаду сразу на 2 направлениях: в городах Волчанск и Часов Яр. По словам эксперта, украинские бойцы в Волчанске оказались в ловушке, их пути снабжения были отрезаны.

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#россия
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В Бельгии заявили о запрете использовать F-16 за пределами Украины
Бельгия запретила использование своих F-16 за пределами Украины
31 мая 2024, 23:08

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что не допустит использования своего вооружения, в том числе истребителей F-16, за пределами территории Украины. Такое заявление он адресовал президенту США Джо Байдену во время переговоров, передает ТАСС.
«Премьер заявил, что Бельгия не разрешит использовать свою военную технику за пределами территории Украины», – говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Напомним, что 28 мая во время визита Владимира Зеленского в Брюссель Бельгия пообещала поставить Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году. Александер де Кроо отметил, что некоторые из этих самолетов будут доставлены в Киев к 2025 году.

В свою очередь, оппозиционный политик и председатель «Партии труда Бельгии» Рауль Хедебау ранее заявил, что передача Украине истребителей F-16 может привести к Третьей мировой войне.

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Экс-командующего ВМС США в Европе и Африке задержали за взяточничество
Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован по делу о коррупции
31 мая 2024, 22:55

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке и бывший глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе адмирал Роберт Берк задержан по обвинению в коррупции.
Об этом говорится в заявлении. Оно размещено на сайте минюста США, которое выполняет функции генпрокуратуры. В документе сообщается, что адмирал ВМС Штатов в отставке и два предпринимателя задержаны по обвинениям, связанным с коррупцией в рамках госконтракта.

Берку грозит до 30 лет тюрьмы, двум его пособникам — до 20 лет.

Ранее зампостпред РФ при Совбезе ООН Анна Евстигнеева сообщила, что РФ требует от Штатов прямого ответа на вопрос о намерении разместить ядерное оружие на территории союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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#сша
#европа
#африка
#взятка
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«Безумцы»: Песков высказался об идее ареста журналистов из РФ Фондом Клуни
Песков назвал безумцами членов Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ
31 мая 2024, 21:52

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумным план Фонда Клуни добиваться арестов российских журналистов за рубежом. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос об отношении к такой инициативе в Кремле, Песков призвал журналистов запросить аргументацию «у этих безумцев».

Ранее сотрудница учреждённого актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль «Фонда Клуни за справедливость» заявила, что организация намерена добиться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда (МУС) ареста российских журналистов, которые, находясь за пределами страны, освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Отмечается, что целью такой инициативы является уголовное преследование в отношении журналистов из России по делу о «пропаганде войны».

Кроме того, Фонд намерен проводить аналогичные акции в отношении всех работников российских СМИ.

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#журналист
#сша
#россия
#арест
#дмитрий песков
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Депутат Толмачёв: Трамп — главный «рок-н-ролльщик» предвыборной гонки в США
31 мая 2024, 21:21

Фото: сайт Дональда Трампа

Депутат Госдумы Александр Толмачёв назвал Дональда Трампа главным «рок-н-ролльщик» предвыборной гонки в США из-за вердикта присяжных суда по поводу его вины.
Он отметил, что это обстоятельство станет активно использоваться конкурентами Трампа во время предвыборной гонки для дискредитации его образа.

«Конкуренты Трампа будут стараться использовать этот факт, но в то же время для сторонников он предстанет жертвой произвола действующей власти. Трамп — рок-н-ролльщик от политики, и текущие события вполне органично укладываются в образ. Его репутацию трудно испортить: личностью неоднозначной он был и до вердикта присяжных», — отметил в беседе с NEWS.ru Толмачёв.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

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#суд
#сша
#трамп
#выборы
#дональд трамп
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Минюст РФ признал Екатерину Дунцову* иноагентом
31 мая 2024, 21:06

Фото: сайт Минюста РФ

Министерство юстиции РФ внесло журналистку Екатерину Дунцову* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в обновлённом списке на сайте ведомства.
В пятницу Минюст дополнил свой реестр иноагентов.

В него вошла журналистка, экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова*, ранее планировавшая участвовать в президентских выборах 2024 года.

Помимо неё в список попали журналистка Марина Литвинович*, активистка движения жён мобилизованных «Путь домой»* Мария Андреева* и блогер Павел Иванов*.

Также пополнился список организаторов, выполняющих функции иностранных агентов. К ним отнесли интернет-проект «SOTA»*, проект «Republic»*, движение «Путь домой»* и ООО «Счастливый билет»*.

Кроме того, Минюст РФ исключил из реестра ООО «Чайка Белые Сады» (ранее – ООО «Москоу диджитал медиа») в связи с утратой признаков иностранного агента.

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**запрещённая в России террористическая организация
***нежелательная в России организация
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#минюст рф
#россия
#ограничение
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Опрос: Россияне считают альтернативой гаджетам для детей велосипеды
31 мая 2024, 21:01

Фото: iStock/LeManna

Опрос СберМаркетинга показал, что 41% россиян считают хорошей альтернативой гаджетам для детей велосипеды.
В тройку вещей, которые могут заменить гаджеты детям, вошли Lego и аналогичные конструкторы, а также настольные игры для игры вдвоём или всей семьей.

«90% респондентов интересуются покупкой товаров в едином стиле – для родителя и ребёнка. Чаще всего семьи хотят покупать одинаковую одежду: футболки, худи или толстовки, кроссовки, спортивные костюмы. Популярностью также пользуются средства передвижения и аксессуары для них: велосипеды (56%) и самокаты (37%)», — добавил в беседе с Газета.ру коммерческий директор СберМаркетинг Евгений Решетников.

Другой опрос Rambler&Co и «Союзмультфильм» показал, что взрослые россияне больше всего испытывают ностальгию по играм во дворе и возможности весь день смотреть мультфильмы.

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#гаджеты
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Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря – замглавы Минюста РФ
31 мая 2024, 20:55

Фото: сайт Кремля

Статс-секретарь – замглавы Минюста РФ Андрей Логинов освобождён от должности. Соответствующий указ в пятницу подписал президент России Владимир Путин.
Ранее в этот день глава государства осуществил первую кадровую перестановку в Совете безопасности России после назначения его секретарём Сергея Шойгу. От должности был освобождён его заместитель Михаил Попов.

Путин в пятницу также провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого обсудил будущий июльский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Казахстане. На этом саммите будет рассматриваться вопрос о предоставлении Белоруссии статуса члена ШОС.

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#владимир путин
#минюст рф
#пост
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Польша обвинила Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации
Минцифры Польши заподозрило РФ в причастности к дезинформации о мобилизации
31 мая 2024, 20:28

Фото: iStock/ffikretow

Министерство цифровых технологий Польши подозревает Россию в причастности к появлению в информационной ленте госагентства РАР недостоверной информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину.
Ранее польское информагентство РАР дважды публиковало и аннулировало сообщение о том, что премьер-министр страны Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Отмечалось, что под отправку на Украину попадут 200 тысяч поляков. Спустя несколько минут издание уточнило, что информация является фейковой.

Ведомство сообщило, что считает Россию причастной к совершению этой кибератаки, в результате которой на сайте появилась недостоверная информация.

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