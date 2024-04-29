Кличко назвал серьёзным вызовом возвращение миллиона беженцев из Германии

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии миллион украинских граждан на родину станет «серьезным вызовом». Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
«Я хотел бы поблагодарить Германию, так как она приняла более миллиона беженцев с Украины. Для нас станет серьезным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны», — сказал Кличко.
По его словам, для возвращения на Украину людям нужна мотивация. Для этого необходимо восстановить не только города, но и экономику страны, организовав новые рабочие места, хорошие зарплаты и высокий уровень жизни.
Ранее издание Zeit писало, что уровень заболевания туберкулезом в Германии вырос в 2023 году из-за притока беженцев с Украины и из других стран. Уточняется, что в Германии количество заболеваний туберкулёзом снижалось на протяжении нескольких лет, как раз до 2023 года.
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Элина Позднякова