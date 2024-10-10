Кличко против Зеленского: раскрыто, как власти Украины подавляют независимые СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о недопустимости давления на средства массовой информации, критикующие власть.
Это заявление последовало после публикации журналистов издания «Украинская правда», которые обвинили офис президента Владимира Зеленского в систематическом давлении и попытках вмешательства в редакционную политику.
Он добавил, что заявления журналистов «Украинской правды» служат тревожным сигналом и не способствуют улучшению имиджа Украины на международной арене.
Кличко также подчеркнул, что в этом году имели место резонансные случаи преследования независимых журналистов, угрозы, прослушивания и вмешательства в личную жизнь работников СМИ, которые высказывают критику в адрес властей.
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«Давление власти на СМИ – недопустимо. Именно свобода слова, мнения, прессы – это то, что является основой демократии в обществе», — отметил Кличко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что заявления журналистов «Украинской правды» служат тревожным сигналом и не способствуют улучшению имиджа Украины на международной арене.
Кличко также подчеркнул, что в этом году имели место резонансные случаи преследования независимых журналистов, угрозы, прослушивания и вмешательства в личную жизнь работников СМИ, которые высказывают критику в адрес властей.
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Елена Перлова