Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский решил посетить Берлин после того, как президент США Джо Байден отменил встречу. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на источники в немецком правительстве. Зеленский будет в Германии 11 октября.
Зеленский прибудет в Берлин в пятницу для встречи с канцлером Олафом Шольцем. Лидер киевского режима планирует представить свой «план победы». Также украинский лидер собирается встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ранее Байден перенес свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». По информации Spiegel, у него была запланирована остановка на военной базе «Рамштайн» для участия в саммите по военной помощи Украине. Президент США подтвердил, что намерен посетить Германию и Анголу позже, однако саммит перенесут, чтобы он смог присутствовать.
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Лия Мурадьян