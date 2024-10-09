Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем

Фото: Сергей Хакимов



Фото: Сергей Хакимов



Фото: Сергей Хакимов



Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав палаты с началом работы и пожелал успешно реализовать все свои инициативы.«Общественная палата - очень важный инструмент в общественно-политической жизни страны и региона, потому что включает в себя людей неравнодушных, достойных, реализовавших себя, стремящихся изменить то, что беспокоит жителей», — сказал глава Подмосковья.Губернатор с удовлетворением отметил, что региональная Общественная палата во главе с Анатолием Торкуновым — именно такая. Он подчеркнул, что члены ОПМО вместе с правительством и администрацией области помогают решать проблемы и трудности в самых различных областях, среди которых и медицина, и строительство, образование, дороги и экология.Губернатора поблагодарили за поддержку инициатив и проектов, которые предлагали и Общественная палата, и жители. В частности, гуманитарный проект «Доброе дело», открытие в Сергиевом Посаде центра постинтернатного сопровождения слепоглухих, создание школьных театров в учебных заведениях, сохранение усадьбы Абрамцево.Спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что между региональным парламентом и Общественной палатой выстроено плодотворное сотрудничество.Одним из ключевых направлений работы ОПМО нового созыва, как и прежде, будет поддержка участников СВО. Члены платы собирают и отправляют гуманитарную помощь в рамках губернаторского проекта «Доброе дело», поддерживают семьи защитников страны и жителей пострадавших территорий, активно взаимодействуя с фондом «Защитники Отечества» и волонтёрами Подмосковья.Общественники должны сыграть весомую роль и при реализации новых президентских национальных проектов (семья, активное долголетие, молодежная политика, подготовка кадров). Важно, чтобы национальные приоритеты получали поддержку общественных институтов, и вместе с тем — общественный контроль.