Зеленский пришел в ярость и отменил бронирование от мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу бронирования 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабмин приостановил действие положений, касающихся определения критически важных предприятий, до15 ноября. Об этом сообщает 9 октября украинское издание «Экономическая правда».
По словам источника в правительстве, на совещании Зеленский сильно негодовал масштабами бронирования. В соответствии с новым документом, до середины ноября планируют провести аудит решений о критически важных предприятиях.
Министерство экономики должно проанализировать результаты и представить отчет до 20 ноября. Также Минэкономики и Минобороны Украины подготовят проект, который проверит обоснованность бронирования военнообязанных. Если выявят необоснованные случаи бронирования, отсрочки от мобилизации отменят.
Кабмин рекомендовал центральным органам власти и областным администрациям воздержаться от принятия решений по бронированию до окончательного урегулирования вопроса.
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Министерство экономики должно проанализировать результаты и представить отчет до 20 ноября. Также Минэкономики и Минобороны Украины подготовят проект, который проверит обоснованность бронирования военнообязанных. Если выявят необоснованные случаи бронирования, отсрочки от мобилизации отменят.
Кабмин рекомендовал центральным органам власти и областным администрациям воздержаться от принятия решений по бронированию до окончательного урегулирования вопроса.
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Лия Мурадьян