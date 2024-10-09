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Зеленский пришел в ярость и отменил бронирование от мобилизации на Украине

Зеленский отменил на бронирование от мобилизации 1,5 млн украинцев
09 октября 2024, 22:50

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу бронирования 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабмин приостановил действие положений, касающихся определения критически важных предприятий, до15 ноября. Об этом сообщает 9 октября украинское издание «Экономическая правда».
По словам источника в правительстве, на совещании Зеленский сильно негодовал масштабами бронирования. В соответствии с новым документом, до середины ноября планируют провести аудит решений о критически важных предприятиях.

Министерство экономики должно проанализировать результаты и представить отчет до 20 ноября. Также Минэкономики и Минобороны Украины подготовят проект, который проверит обоснованность бронирования военнообязанных. Если выявят необоснованные случаи бронирования, отсрочки от мобилизации отменят.



Кабмин рекомендовал центральным органам власти и областным администрациям воздержаться от принятия решений по бронированию до окончательного урегулирования вопроса.

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#украина
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«Костюмчик-то отечественный?»: Путин пошутил о костюме нижегородского губернатора
Путин пошутил о «костюмчике» нижегородского губернатора Никитина
09 октября 2024, 22:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в шутливой манере поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства костюм тот носит. Разговор состоялся 9 октября во время запуска новых промышленных объектов в регионах в формате видеоконференции.
«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил Путин во время видеоконференции.

Губернатор ответил, что его костюм сшили из российской ткани, хотя бирки не оказалось.
«К сожалению, без бирки, но он действительно из отечественного материала», — уточнил Никитин.

Путин выразил удовлетворение выбором губернатора. Президент отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы с удовольствием надевать вещи, произведенные в России, и чтобы они были высокого качества.

Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал стерт серийному производству автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

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Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран делают ужасной жизнь для США
Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран пытаются сделать ужасной жизнь для США
09 октября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера.
В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене. По словам Райс, Иран несет ответственность за гибель американцев, а Китай продолжает усиливаться как в военном, так и в экономическом плане.
«Эти страны и их маленький альянс пытаются сделать ужасной жизнь для Соединенных Штатов и выдавить нас из международного лидерства», — сказала профессор политологии.

Райс занимала пост госсекретаря до 2009 года. Затем она вернулась в Стэнфорд в качестве профессора политологии и старшего научного сотрудника Института Гувера. С 2012 года она работает профессором на факультете политологии и в Высшей школе бизнеса. С 2020 года Райс возглавляет Гуверовский институт.

Ранее член парламентской комиссии по нацбезопасности Иран Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия на фоне угрозы со стороны Израиля.

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#сша
#китай
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#страны
#интервью
#иран
#политика
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В Еврокомиссии объяснили суть нового санкционного режима против России
ЕК: новый режим санкций нацелен на дестабилизирующую деятельность РФ
09 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/Mihrzn

Новый санкционный режим позволит жёстко реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении Евросоюза, заявил официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что рассматриваемый в настоящее время санкционный режим будет направлен против лиц и организаций, которые вовлечены в довольно широкий спектр «гибридных действий России против блока», а также его сторонников и союзников.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил новые санкционные ограничения в отношении России за осуществление, как там выразились, «дестабилизирующей деятельности». Этими ограничениями ЕС планирует противостоять вмешательству в проведение выборов и работы демократических институтов, а также угрозам и саботажу экономики стран объединения, манипулированию сведениями, киберугрозам и иной деятельности.

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#санкции
#россия
#еврокомиссия
#политика
#права
#ограничения
#режим
#ес
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В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы
Евросоюз предоставят Киеву кредит в 35 млрд евро под российские активы
09 октября 2024, 21:26

Фото: iStock/rarrarorro

Постпреды стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщается в заявлении председательства Венгрии в ЕС.
Отмечается, что в среду постпреды согласовали письменную процедуру для принятия актов, которые касаются использования доходов от активов России с целью обслуживания и выплаты кредитов. По данной схеме планируется предоставить кредит Киеву, который будет выплачиваться средствами от российских активов.

Чтобы окончательно утвердить составленные документы теперь необходимо добиться согласования Европарламента.

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#украина
#евросоюз
#кредит
#активы
#россия
#доходы
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Небензя: Россия не готова продлить мандат миссии ООН в Ливии
09 октября 2024, 21:15

Фото: iStock/travelview

Россия не готова продлевать мандат миссии ООН по поддержке Ливии в долгосрочной перспективе, пока не будет утверждён её новый руководитель. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он выразил сожаление о том, что после ухода Абдулая Батили «переходный период» сильно затягивается, а без полноценного, одобренного Совбезом ООН руководителя, невозможно исполнять возложенные на миссию важные функции по сопровождению национального диалога. В данных условиях Россия не может согласиться на продление мандата на длительный срок.

При этом Небензя подчеркнул, что Россия готова продолжать работу над решением данной проблемы, а также ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша новых предложений по кандидатурам на пост главы ливанской миссии.

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#оон
#россия
#василий небензя
#пост
#африка
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Алаудинов встретился с лидерами «Русской общины» после конфликта и сделал выводы
Алаудинов положительно оценил цели «Русской общины»
09 октября 2024, 21:03

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провёл встречу с лидерами «Русской общины». Об её итогах он написал в своём Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что «Русская община» занимается разжиганием ненависти. В ответ на это обвинение один из общественников записал ответ омбудсмену.

Алаудинов рассказал, что встретился с функционерами «Русской общины» разного уровня. После переговоров с ними он пришёл к выводу, что они преследуют правильные цели и ничего плохого в их деятельности нет. Имеющие место «перегибы на местах», как выразился генерал, обусловлены децентрализованной структурой движения.

Комментируя обвинения Солтаева, Алаудинов уточнил, что они относятся лишь к эксцессам отдельных сторонников, а не ко всей «Русской общине».

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#апти алаудинов
#обвинение
#конфликт
#активисты
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Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем
Bild: Зеленский после отказа Байдена передаст свой «план победы» Шольцу
09 октября 2024, 20:29

Президент Украины Владимир Зеленский решил посетить Берлин после того, как президент США Джо Байден отменил встречу. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на источники в немецком правительстве. Зеленский будет в Германии 11 октября.
Зеленский прибудет в Берлин в пятницу для встречи с канцлером Олафом Шольцем. Лидер киевского режима планирует представить свой «план победы». Также украинский лидер собирается встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее Байден перенес свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». По информации Spiegel, у него была запланирована остановка на военной базе «Рамштайн» для участия в саммите по военной помощи Украине. Президент США подтвердил, что намерен посетить Германию и Анголу позже, однако саммит перенесут, чтобы он смог присутствовать.

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#президент
#план
#зеленский
#байден
#германия
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Киев конфисковал сухогруз под флагом Камеруна за вход в порт Крыма
09 октября 2024, 20:22

Фото: iStock/elena_larina

Киевские власти конфисковали следовавшее под флагом Камеруна грузовое судно Usko Mfu, которое, по их утверждению, заходило в порт Севастополя. Об этом пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, сухогруз заходил в крымский порт для осуществления коммерческой деятельности. Судно задержали в июне 2024 года и по решению суда передали в собственность государства. Теперь капитана корабля обвиняют в нарушении порядка въезда на полуостров, воссоединение которого с Россией киевские власти не признают.

Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщали, что судно Usko Mfu вышло из севастопольского порта с грузом зерна, а в мае 2024 года вновь заходило туда для разгрузки. После ареста сухогруза 11 июля также был арестован его капитан, являющийся гражданином Азербайджана.

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#украина
#крым
#зерно
#корабль
#арест
#конфискация
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«Членство в НАТО»: Зеленский назвал первый пункт своего «победного плана»
Зеленский назвал первым пунктом «победного плана» приглашение в НАТО
09 октября 2024, 20:10

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил первый пункт своего «победного плана». Он считает, что приглашение Украины в НАТО станет важным шагом к миру. Об этом глава киевского режима сообщил на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии.
«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — заявил Зеленский.

Зеленский настаивает, что завершение войны возможно при условии возвращения Украины к границам 1991 года. Ранее он заявил британскому изданию Reuters о намерении закончить конфликт с Россией не позднее 2025 года. Лидер режима заверил, что у Украины есть возможность достичь мира и стабильности в октябре, ноябре и декабре 2024 года.

Накануне Владимир Зеленский заверил, Украина окончательно подготовит «формулу мира» в ноябре. Предполагается, что документ вынесут на обсуждение второго «саммита мира».

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Запад передал Зеленскому «плохой сигнал»

Зеленский заявил о намерении завершить конфликт до 2025 года
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#владимир зеленский
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