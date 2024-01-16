Климов: нейтральный флот в Черном море противоречит договоренностям о Босфоре

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Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может проходить через Босфор, исходя из соглашения о его использовании.
Турция всегда внимательно соблюдала данный договор. Об этом РИА Новости сказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, когда комментировал доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).
В новом докладе сказано, что нейтральные государства обязаны создать военно-морскую оперативную группу в Черном море, чтобы сопровождать торговые суда, которые вывозят из региона зерно и удобрения.
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«Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение. Он ничем не отличается от общества по ловле бабочек, поэтому всерьёз смотреть на это как на международное решение не стоит. Все телодвижения — надувания щёк и просто ничего»,=говорит Андрей Климов.По словам Климова, существуют правила морского судоходства, есть соглашение, определяющее правила прохождения Босфора, а всё остальное не имеет веса.
«Турция вообще не приехала в Давос. То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Чёрное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт — Турция в этом плане строго выполняет соглашение и до последнего дня выполняла», - отметил Андрей Климов.Читайте также:
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Мария Фирсова